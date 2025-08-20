Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerini duyuran internet sitesine getirilen yayın yasağına tepki göstererek, “KIB-TEK gerçekleri yasaklarla saklanamaz.” dedi.

Tuğcu tarafından yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintilerinin haber yapılmasının yasaklanmasının, kesintileri ortadan kaldırmayacağı belirtilerek, “Şebekede elektrik yoksa yoktur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetiminin, geçmişte halkın bilgilendirilmesi amacıyla kurulan çağrı merkezinin işlevlerini geliştirmek yerine yönetici atamalarıyla sınırlandığı ileri sürülerek, halkın kesintilerle ilgili bilgi almasının engellendiği savunuldu.

“KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun’un, kesintiler gibi halkın doğrudan deneyimlediği bir gerçeğin bile duyurulmasına tahammül göstermediği” iddia edilen açıklamada, Uzun’un daha önce görev yaptığı kuruma ilişkin yayımlanan Sayıştay Raporu hakkında "hesap vermesi gerektiği" ileri sürüldü.

Başbakan Ünal Üstel’e çağrı yapılarak, “KIB-TEK’e yönetici atarken kılı kırk yarması ve Sayıştay Raporu sonrası gereğini yaparak Gürsel Uzun’u görevden alması” talebinde bulunulan açıklamada, söz konusu internet sitesine getirilen yayın yasağına karşı da halk ve sivil toplum örgütleri “seslerini yükseltmeye” davet edildi.