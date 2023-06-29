Güney Kıbrıs’ta geçen Mayıs ayında, mevduatlarda artış yaşandığı haber verildi.

Alithia gazetesi, Rum Merkez Bankasının açıkladığı verilere dayandırdığı haberinde, geçen Nisan ayında mevduatlarda yaşanan 173,3 milyon Euro’luk net düşüşe kıyasla, geçen Mayıs ayında ise mevduatlarda 164,8 milyon Euro’luk net bir artış olduğunu yazdı..

Nisan ayında yüzde 1,9 olan yıllık değişim hızına kıyasla, yıllık değişin hızının Mayıs ayında ise yüzde 2,6’ya ulaştığını kaydeden gazete, Mayıs ayında mevduatların toplamının ise 52 milyar Euro’ya ulaştığını belirtti.

Kıbrıslı Rumların mevduatlarında geçen Mayıs ayında 250,5 milyon artış gerçekleştirdiğini ve mevduatların 43,5 milyar Euro’ya ulaştığını da yazan gazete, mevduatlar haricinde, kredilerde de artış olduğunu belirtti.

Gazete, toplam kredi miktarının Mayıs ayında 25,1 milyar Euro’ya ulaştığını da ekledi.