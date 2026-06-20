Üniversite eğitimi almak üzere Güney Kıbrıs’a giden, harcını yatırmasının ardından 12 Haziran’da kaçırılan 22 yaşındaki Bangladeşli Shhruar Ahmed Emon’un babasından fidye istendiği, ödememesi halinde oğlunun böbreğinin alınacağına dair tehdit mesajı gönderildiği bildirildi.

Alithia’nın “Fidye İstendiği ve Böbreğini Çıkarma Tehditleri… Bangladeşlinin Kaçırılması Konusu” başlıklı haberine göre, Bangladeşli üniversite öğrencisinin Yunanistan’da yaşayan babasına dün internet üzerinden gönderilen mesajda, pazar gününe kadar 10 bin euro, pazartesi günü de 25 bin euro fidye vermesi istendi. Bunu yapmaması halinde oğlunun böbreğinin alınacağı tehdidinde bulunuldu.

Üniversite öğrencisinin babası bu tehdit mesajlarını alması öncesinde yine internet üzerinden “mesajınızı aldık. Durumu ayarlamaya ve istediğinizi yapmaya çalışıyoruz. Lütfen kötü bir şey yapmayın. Ya güncel bir fotoğrafını göndermenizi ya da kısa bir sesli mesaj göndermesine izin vermenizi rica ediyoruz. İş birliği yapıyoruz ve biraz zamana ihtiyacımız var” mesajını gönderdiği öğrenildi.

Rum polisi, Yunanistan’da ikamet eden üniversite öğrencisinin babasıyla iletişime geçmek için Yunan makamlarından yardım istedi ancak Bangladeşli babanın, gerekçe belirtmeksizin, şu anda böyle bir temas kurmayı reddettiği bilgisi de verildi.