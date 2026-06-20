Alithia, Rum gümrük ve narkotik birimleri tarafından Larnaka Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, yurtdışından gönderilen bir pakette 52 ayrı ambalaj içerisinde toplam 6 kilo 300 gram afyon haşhaşı ele geçirildiğini yazdı.

Paketin alıcısı olarak görülen 35 yaşındaki kişiye ulaşan polis, söz konusu kişinin evinde 22 ayrı ambalaj içerisinde 4 kilo daha afyon haşhaşı ve ne olduğu anlaşılamayan 60 gram toz ele geçirdi. Sözü edilen uyuşturucuyu işlemeye yarayan gereçlerin de bulunduğu evde, 35 yaşındaki kişinin 31 yaşındaki eşi de suçüstü tutuklandı.