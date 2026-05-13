1974 yılından kalma fotoğrafın yayınlanmasının ardından fotoğrafta sivil giyimli iki kişi arasında gözleri bağlı halde bulunan esirin kim olduğu ve nihai akıbetinin ne olduğunun tespit edilemediğini yazan Politis gazetesi, bugünkü haberinde yayımlanan ilk fotoğrafla birlikte, beş kişinin daha yer aldığı orijinal siyah beyaz fotoğrafı da yayımladı.

Haberde gözleri bağlı bir Kıbrıslı Rum savaş esiri veya kayıp bir kişinin yer aldığı 1974 yılından kalma fotoğrafın, Kıbrıs’ta kayıplar konusuyla ilgili tartışmayı yeniden canlandırdığı da öne sürüldü.

Fotoğrafın söz konusu araştırmacının Facebook’taki sayfasında 4 Mayıs’ta yayımlandığını yazan gazete, söz konusu kişilerin bir tarlanın ortasında durduklarını ve arkalarında da siyah bir Mercedes bulunduğunu belirtti.

Hristu’nun olayla ilgili katkısı olabilecek kişilerin paylaşımının altına yorum yapmaları veya kendileriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunduğunu yazan gazete, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin verilerine de dayanarak 746’sı Kıbrıslı Rum, 187’si de Kıbrıslı Türk olmak üzere 933 kişinin hala daha kayıp olduğunu kaydetti.

Gazete yayımlanan orijinal siyah beyaz fotoğrafta ise gözleri bağlı iki kişi yanı sıra üç asker ve üç sivil giyimli kişinin de yer aldığını ekledi.