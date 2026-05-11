Alithia gazetesi, bir hayvan besicisinin “Omegalive”e yaptığı, şap hastalığının yönetimi ve Paliomedoş’taki mandırada itlaf edilen hayvanlarla ilgili şikayeti aktardı.

Gazete adı belirtilmeyen hayvan üreticisinin Rum Veteriner Dairesi yetkililerini, "itlaf edilen yaklaşık 170 sığırı hastalığın tespit edildiği mandıraya 16 km mesafedeki bir yere taşıdığı" iddiasıyla şikayet ettiğini belirtti. Haberde bu uygulamanın, virüsün yayılmasını engellemeyi öngören protokollere ve AB kurallarına aykırı olduğuna da dikkat çekildi.

Haberde, besicinin itlaf edilen hayvanlar gömü yerine götürülürken, şap virüsü bulaşmamış mandıraların çok yakınından geçirildiği, bunun, virüsün yayılma riskini büyük ölçüde artırdığını vurguladığı da yer aldı. Rum Veteriner Dairesi yetkililerinin öngörülen risk değerlendirmeleri ve Avrupa protokolleri hakkında bilgili olduklarını söyleyen hayvan üreticisi “şapın ülke geneline yayılmasına, aldığı kararlarla Rum Veteriner Dairesi’nin katkıda bulunuyor olabileceğini" kaydetti.

Gazete Omegalive'in İtlaf edilen hayvanların gömülmesi planlanan alanın tam karşısında, şap hastalığı bulaşmamış büyük bir domuz çiftliği bulunduğuna ve bulaşma riskinin büyük olduğuna da dikkat çektiğine yer verdi. Haberde Omegalive'in hayvan üreticisinin şikayetlerini Rum Veteriner Dairesi Müdür Hristodulos Pipis’e sorduğu ancak iddiaları ne doğrulayan ne de yalanlayan bir karşılık alabildiğini yazdı.