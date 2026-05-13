Alithia'nın haberine göre, pazar gününden itibaren polis yer ekipleri, termik kameralı İHA, dedektör köpekler ve helikopter desteğiyle bölgede arama çalışmaları yürüttü. Çalışmalar kapsamında önce Mihail’in aracına, ardından da açık arazide cansız bedenine ulaşıldı.

Mihail’in cesedine yapılan otopside ayağında yılan ısırığını andıran izler tespit edildiği, alınan örneklerin toksikolojik inceleme için gönderildiği belirtildi.

Ayağındaki izlerin yılan ısırığına benzemesi nedeniyle, Mihail’in engerek sokması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.