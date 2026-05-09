Alithia gazetesi, Rum Gümrük Dairesi personelinin 6 Mayıs’ta, Larnaka Havalimanı’nda, otomobil parçası olarak beyan edilen şüpheli bir paketi incelemeye aldığını ve yapılan kontrolde, vakumlu paketler içerisinde 4 kilo 380 gram hintkeneviri bulunduğunu yazdı.

Gazete, uyuşturucuya el konulduğunu ve soruşturmanın Rum Narkotik Polisi’ne devredildiğini kaydederken, polisin ertesi gün düzenlediği operasyonda, şüpheli paketin alıcısı olduğu öne sürülen 26 yaşındaki şüpheliyi yakaladığını ve zanlının evinde yapılan aramada, 3 kilo 400 gram hintkeneviri daha ele geçirildiğini belirtti.

Habere göre, soruşturma kapsamında, aynı kargo şirketi üzerinden zanlı adına gönderilen ikinci bir paket daha tespit edildi. Otomobil parçası olarak bildirilen pakette, toplam 4 kilo 396 gram hintkeneviri bulunarak, narkotik polisine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.