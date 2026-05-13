Buna göre, artırılmış uçar (uçak/helikopter) imkanları, modern teknoloji gereçleri, gönüllülerle eşgüdüm ve SMS yoluyla erken uyarı sisteminin devreye sokulması kararları alındı.

Haravgi’nin haberine göre karar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında, Adalet ve Tarım bakanlarıyla yetkili bakanlık ve daire yetkililerinin katılımıyla dün yapılan toplantıda alındı.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan Rum İtfaiye Teşkilatı Başkanı ve Yangın Genel Koordinatörü Nikos Longinos, bu yıl yangınlarla takviye edilmiş uçar imkanlar, modern teknoloji gereçleri, gönüllü gruplarla daha iyi eşgüdüm ve kısa mesajla erken uyarı sistemi CY ALERT sisteminin devreye konularak mücadele edilmesi kararı alındığını söyledi.

Rum İtfaiye Teşkilatı'nda, yangın saptayan sivillerin anında fotoğraf ileterek ihbarda bulunabileceği ortak harekat koordinasyon merkezi oluşturulduğunu söyleyen Longidis, 13 sanayi noktasına da yangın izlemek için elektronik yapay zeka sistemi yerleştirildiğini kaydetti.

Gönüllü gruplarının eğitildiğini, yangına güvenli müdahale noktalarını bulmaya yarayacak elektronik cihazları yakında alacaklarını söyleyen Longidis, kırsal kesimin yangınla mücadelesini takviye için de 60 işçi alındığını sözlerine ekledi.

Longidis her yıl meydana gelen ortalama 5 bin yangının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu söyledi.

Nikos Longinos, 1 Nisan itibarıyla 13 uçar imkanın hazırda beklediğini, haziran ayının ilk on gününde de SMS ile kişilere, bulundukları bölgeye göre tahliye emri verilecek CY ALERT erken uyarı sisteminin devreye alınacağını açıkladı.