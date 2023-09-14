Güney Kıbrıs’taki bazı ürünlerde Katma Değer Vergisi’nin (KDV) sıfırlandığı, ancak bunun, vatandaşı memnun etmediği bildirildi.

Politis gazetesi “Hükümet Bize Teselli Olarak Kahve İkram Etti” başlığıyla manşetten aktardığı haberinde, elektrik ve akaryakıt fiyatlarının tavan yaptığı bu dönemde, Hükümet’in vatandaşa diz çöktüren pahalılıkla ilgili gerçekçi tedbir almayı ısrarla reddettiğini ve vatandaşa yük olmayan kahve ile şeker gibi ürünlerde KDV’yi sıfırladığını yazdı.

Gazete, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, faizlerden kesilen verginin azaltılmasının da kararlaştırıldığını ve bu kararın, bazı işletmeler ile büyük mevduat sahiplerinin işine yarayıp, kredi borcu olanlarla küçük mevduatları olanların kaderine terk edilmesi anlamına geldiğini kaydetti.