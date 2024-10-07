Güney Kıbrıs, Küresel İnovasyon Endeksi’nde (Global Innovation Index - GII) 133 ülke arasından 27’inci sırada yer aldı.

Politis gazetesi, “Dünya Fikir Mülkiyet Örgütü” (WIPO) tarafından yayınlanan yıllık verilere göre, Güney Kıbrıs’ın 2024 Küresel İnovasyon Endeksinde 133 ülke arasında 27’inci sırada yer aldığını yazdı.

Gazete, “GII” endeksine göre Güney Kıbrıs’ın inovasyon alanına yaptığı yatırımların sonuç getirici olduklarını belirtirken Güney Kıbrıs’ın Kuzey Afrika ve Bası Asya ülkeleri arasında ise, İsrail’in ardından ikinci sırada yer aldığını aktardı.

