Güney Kıbrıs’ın, yeni yılda AB Konseyi dönem başkanlığını devralacak olması Rum basınında ele alınmaya devam ediyor.

Fileleftheros gazetesi “AB Dönem Başkanlığı Sembolizmle Başlıyor” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın, 2026 yılının ilk altı ayındaki AB Konseyi dönem başkanlığının ortaya koyduğu öncelikler ve hedefler açısından güçlü sembolizmlerle başlayacağını yazdı.

Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının iki önemli olayla başlayacağını yazan gazete, bunlardan birincisinin 7 Ocak 2026’da gerçekleştirilecek açılış töreni; ikicisinin ise; 15 ve 16 Ocak’taki Komiserler Komitesi toplantısı olduğunu belirtti.

Habere göre, açılış töreninde Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen’in yanı sıra, Arap Birliği Genel Sekreteri, Körfez İş Birliği Konseyi Genel Sekreteri gibi yabancı yetkililerin de yer alması bekleniyor.

Gazete, Güney Kıbrıs için AB Konseyi dönem başkanlığının en önemli anının ise, Avrupalı liderlerin yanı sıra Orta Doğu geniş bölgesinin liderlerinin davet edileceği Nisan ayında yapılacak AB gayriresmî zirvesi olduğunu belirtti.

Komiserler Komitesi toplantısının ise, Limasol Limanının yeni binasında gerçekleştirilecek olmasının sembolik öneme sahip olduğunu yazdı.