Hristodulidis, Zelensky’le telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin Ukrayna meselesinin çözüme kavuşması için Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının yardımını istediği kaydedildi.

Haravgi’de yer alan habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise Rum kesiminin Ukrayna’yı ve Ukrayna’nın Avrupa gidişatını aktif bir şekilde desteklemeyi sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

Hristodulidis ile Zelensky’nin geçen perşembe günü telefonda görüştüğünü ve Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına göre bunun Zelensky’nin girişimiyle gerçekleştirildiğini yazan gazete, Zelensky’nin yaptıkları telefon görüşmesinde Hristodulidis’i AB Konseyi Dönem başkanlığını devralmalarından ötürü kutladığını ve 7 Ocak’ta Lefkoşa Rum kesiminde gerçekleştirilecek resmi açılış törenine katılacağı konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Zelensky’nin buna paralel olarak Hristodulidis’i Ukrayna meselesindeki son gelişmeler yanı sıra gelişme halindeki uluslararası diplomatik ve barış çabaları hakkında bilgilendirdiği de belirtildi.

Hristodulidis’in Rum kesiminin Ukrayna halkı ile Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz ve zamansız desteğini yinelediğini de ileten gazete, Hristodulidis’in bu tutumunun Güney Kıbrıs’ın dış politikasını yönlendiren uluslararası hukuk ilke ve değerlerine dayandığını söylediğini aktardı.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında Ukrayna’ya yönelik desteğin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığı esnasında da temel siyasi öncelik olarak kalmayı sürdüreceğini söyledi.

Habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ise daha sonra “X” platformunda yaptığı paylaşımda AB Konseyi dönem başkanlığını devralmalarından ötürü Hristodulidis’i kutlarken, önümüzdeki 6 aylık süre içerisinde hem Ukrayna’yı hem de Avrupa’nın tamamını güçlendirecek güçlü Avrupa kararları alınmasını beklediğini dile getirdi.

- “Ursula, Costa ve Zelensky’le Başlangıç”

Fileleftheros gazetesi ise “Ursula, Costa ve Zelensky’le Başlangıç” başlıklı haberinde AB kurumları ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky’nin önümüzdeki çarşamba günü Güney Kıbrıs’ta eş zamanlı olarak bulunmasının, Ukrayna meselesinin uluslararası diplomatik alanda referans noktası teşkil ettiği bir dönemde, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının jeopolitik ağırlığını ortaya koyduğunu savundu.

Ukrayna devlet başkanı Zelensky’nin 1 Ocak’ta bizzat Hristodulidis’i telefonla arayarak Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının resmi açılış törenine katılmakla ilgilendiğini kendisine ilettiğini kaydeden gazete, bu hamlenin ΑΒ dönem başkanlığı boyunca Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’daki gelişmeler ışığında üstlenmesi istenen rolün kabul edilmesi olarak yorumlandığını iletti.

Gazete Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’nin 7 Ocak tarihinde Güney Kıbrıs’ta bulunacak olması çerçevesinde, resmi açılış töreninde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın da yer alacak olmasına bağlı olarak dört yetkili arasında bir görüşme yapılmasına dair çalışmalar olduğunu kaydetti.

Söz konusu görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten ülkenin başkanı sıfatıyla Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in katılacağını kaydeden gazete, bu görüşmenin Zelensky’nin ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği son temasın devamı niteliğinde olması nedeniyle çok önemli olarak addedildiğini belirtti.

- Kombos Ukrayna Dışişleri Bakanıyla telefonda görüştü

Öte yandan Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha‎’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gündemlerinin en üst sırasındaki konu olduğunu dile getirdi.

Kombos “X” platformunda yaptığı paylaşımda Güney Kıbrıs’ın Ukrayna’ya yönelik destek konusunda istikrarlı olduğunu ve Avrupa dayanışmasının da güçlü kalmaya devam ettiğini söyledi.

- Rauna

Avrupa Konuları Müsteşarı Marilena Rauna ise “sabah kuşağında” yaptığı açıklamada, Rum kesiminin başarılı bir AB dönem başkanlığına hazır olduğunu dile getirdi.

Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının ana mesajının özerk bir Avrupa Birliği (AB) olduğunu dile getiren Rauna, bu özerkliğin Avrupa entegrasyonuna yönelik bir sonraki adımı teşkil etmesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklamasında Ukrayna konusuna da atıfta bulunan Rauna, Kiev’e yönelik desteğin Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığının temel önceliğini teşkil edeceğini dile getirdi.

Rauna, Rum kesiminin dönem başkanlığı boyunca Ukrayna’nın desteklenmesi için, 19 maddelik bir yol haritası hazırladığını da sözlerine ekledi.

Haravgi ise haberinde Rauna’nın, Ukrayna Başbakan yardımcısı Taras Kachka’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesine yer verdi.

(İY/HÖ)