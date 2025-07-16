ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunun kaldırılması konusu, yılda bir olan yeniden değerlendirme süresini 5 yıla çıkaran yeni bir yasa tasarısı sunulmasıyla yeniden ABD Kongresine götürüldü.

Rum radyosu Wasington muhabiri Petros Kasfikis’e dayanarak yasa tasarısının, Kongre’ndeki Yunan konuları grubu üst düzey yetkilileri Criss Pappas, Gass Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis tarafından sunulduğunu duyurdu.

Yeni yasa tasarısının Kongre’den geçmesi halinde, ambargonun kaldırılması önündeki kısıtlamaların kalkacağı ve gözden geçirmenin beş yılda bir yapılacağı kaydedildi.