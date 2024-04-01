Güney Kıbrıs açıklarında dün içerisinde iki yüzden fazla sığınmacı olduğu düşünülen 5 tekne tespit edildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın doğusunda, “Kovo Greko” burnu açıklarında dün ilk olarak, içerisinde sığınmacıların bulunduğu iki teknenin tespit edildiğini, teknelerin Rum Sahil Güvenlik botlarının eşliğinde “Paralimni” limanına getirildiklerini yazdı.

Gazete, iki teknede bulunan yaklaşık 20-25 sığınmacının Suriye’den geldiklerinin ve teknenin Lübnan kıyılarından hareket ettiğinin tespit edildiğini belirtirken üç teknenin ise “Kovo Greko” burnu açıklarında olduğunun tespit edildiğini aktardı.

Açıkta bulunan üç teknenin ikisinde yaklaşık 20-25, üçüncü teknede ise yaklaşık 150 sığınmacının bulunduğunun tahmin edildiğini vurgulayan gazete, söz konusu teknelerin de Güney Kıbrıs’a getirilmelerinin beklendiğini yazdı.

Öte yandan gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Göç İdaresi Müsteşarlığı oluşturulması için çalışmaların devam ettiğini yazdı.

Söz konusu müsteşarlığa ilişkin yasanın 29 Şubat’ta onaylandığını ve müsteşarlık ofisinin oluşturulması çalışmalarının sürdüğünü de vurgulayan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in siyasi atamayı gerçekleştirmesinin beklendiğini aktardı.