Güney Kıbrıs’a 2025 yılının ilk sekiz ayında giden turistlerin sayısının 3 milyonu aştığı, "yeni bir rekor kırıldığı" belirtildi.

Politis gazetesi konuyla ilgili haberinde, İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya dayanarak bu yılın ilk sekiz ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 10 artış yaşandığını ve 2024 yılının ilk sekiz ayındaki 2 milyon 758 bin 627 turist rakamının, bu yılın ilk sekiz ayında 3 milyon 03 bin 155’e yükseldiğini yazdı.

Haberde, 2024 yılının ağustos ayında Güney Kıbrıs’a giden turist sayısının 554 bin 923 olduğu ve bu rakamın yüzde 8 buçuk artarak bu yılın ağustos ayında 602 bin 026’e ulaştığı da kaydedildi.

Gazete, ağustos ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin yüzde 32,1’inin İngiliz turistler olduğunu da belirtti.

Haberinde, Kıbrıslı Rumların ağustos ayında yurt dışına yaptıkları seyahatlere de yer veren gazete, bu rakamın geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 23,9 artarak 192 bin 756’dan 238 bin 740’a yükseldiğini kaydetti.