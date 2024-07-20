Uluslararası gazeteciler federasyonu ve Avrupa gazeteciler federasyonunun, Güney Kıbrıs’a basın özgürlüğüyle ilgili Avrupa ilkelerinin ihlal edildiği konusunda uyarıda bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Rum Gazeteciler Birliği Yönetim Kurulu da yaptığı açıklamada, Rum Meclisi'nde ileriye götürülen, ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili ciddi tehlikelere sahip ceza yasasındaki değişiklik önerisine hemen tepki vermelerinden ötürü, mensubu olduğu uluslararası gazeteciler federasyonunun yanı sıra Avrupa gazeteciler federasyonuna teşekkür etti.

Rum Gazeteciler Birliği'nin, Meclisi bu konuyla ilgili ciddi uluslararası tepkiler olacağı konusunda uyardığını yazan gazete, uluslararası gazeteciler federasyonu yanı sıra Avrupa gazeteciler federasyonu tarafından kaleme alınan ortak metinde, önümüzdeki Eylül ayında Rum Meclisi'ne yalan haber, küfür ve tehdit yayımlanması, aynı zamanda müstehcen fotoğraf ve resimlerin internette yayımlanmasının suç sayılmasıyla ilgili bir değişiklik önerisi sunulacağını belirtti.

Söz konusu değişiklik önerisinin, biz dizi suçun cezai suça dönüştürülmesi yanı sıra 5 yıla kadar hapis cezasını öngördüğü belirtilirken, uluslararası gazeteciler federasyonu ile Avrupa gazeteciler federasyonunun Rum Meclisini Avrupa yasal standartlarına uymaya ve ceza yasasında yapılması önerilen değişikliği geri çekmeye çağırdığı kaydedildi.

Gazeteye göre; uluslararası gazeteciler federasyonu, Avrupa gazeteciler federasyonu ve Rum Gazeteciler Birliği yaptıkları açıklamada; dezenformasyonla mücadele edilmesi gerektiğinin farkında olmalarına rağmen, yetkili makamları hükümetlere ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü üzerinde olumsuz etki yaratma riski olmasından ötürü dezenformasyonun suç sayılmasıyla ilgili hukuki talimatları benimsememelerini tavsiye eden Avrupa Konseyi, AB ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün tavsiyelerine uyması çağrısında bulundu.