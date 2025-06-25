İsrail-İran savaşı nedeniyle 12-24 Haziran tarihleri arasında Güney Kıbrıs’a, 190 yatla 1448 kişinin gittiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 1448 kişiden 617’sinin 20-24 Haziran tarihleri arasında güneye gittiğini ve çoğunluğunun, Güney Kıbrıs’ı transit olarak kullanacak olan yabancı ülke vatandaşı olduğunu yazdı.

-Güney Kıbrıs'tan ayrılan İsrailli sayısı yaklaşık 1200...

Gazete, düne kadar Güney Kıbrıs’tan ayrılan İsrailli sayısının da yaklaşık 1200 kişi olduğu bilgisine yer verdi.

Haberde, Larnaka Limanı’ndaki güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulduğu kaydedilirken, İsrail’e hava yoluyla dönmek isteyenlerin de havalimanında beklediği; dün bazı uçuşların iptal edildiği ve bugün de duruma göre uçuşların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belli olacağı belirtildi.