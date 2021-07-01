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Pandeminin ardından ilk kez buluştular

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcilerinin, pandeminin başlamasından sonra ilk kez dün Ledra Palace’ta bir araya geldiği toplantıyla ilgili haberler, Rum basınında da yer aldı.

01 Temmuz 2021 Perşembe 12:00
Pandeminin ardından ilk kez buluştular
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Fileleftheros gazetesi Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum siyasi parti temsilcilerinin, dün, Kıbrıs’taki Slovakya Büyükelçisi tarafından organize edildiğini yazdı.

Habere göre toplantı çerçevesinde yapılan ortak açıklamada, pandemi döneminde iki toplumlu görüşmelerin telekonferans aracılığıyla devam ettiğini ancak güven artırıcı önlemlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için doğrudan görüşmelerin ve doğal mevcudiyetin gerekli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada çerçevesinde katılımcıların, Kovid-19 ile mücadele edilmesinde iki toplumlu sağlıkla ilgili Teknik Komitesi’nin iş birliğine yönelik saygılarını ifade ettiğini yazan gazete, katılımcıların ayrıca geçiş noktalarının yeniden açılması kararını da selamladığını belirtti.

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Habere göre katılımcılar, geçiş noktalarının yeniden açılmasını, iki toplumun iletişim kurma yeterliliğini yeniden tesis eden önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.

Katılımcılar ayrıca, BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması için resmi müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik ortak zeminin bulunması amacıyla, liderlere, kendi aralarında ve aynı zamanda BM ile yapıcı ve sonuç verici şekilde iş birliği yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Gazete, epidemiyolojik verileri ve tedbirlere bağlı olarak bir sonraki toplantının 29 Eylül 2021’de Ledra Palace’ta gerçekleştirilmesine karar verildiğini de yazdı.

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Son Güncelleme: 01.07.2021 13:52
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