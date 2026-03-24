“Politis” gazetesi "Çıkış ve Umut Aranıyor" başlığıyla Avusturyalı diplomat Johannes Hahn’ın Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Özel Temsilciliği görevinden istifa etmesi konusunu ele aldı.

“Politis” gazetesi Avusturyalı eski komiserin, Kıbrıs konusunda herhangi bir gelişme olmadığını ve tarafların bir sonuç elde etme konusunda hiçbir isteğinin bulunmadığını saptadığını belirtti.

Gazete, Hahn’ın Kıbrıs Özel Temsilciliğine atanmasının, Kıbrıs Rum tarafının istediği hareketliliğinin bir başarısı olarak sunulmasına aynı zamanda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Birliğinin ilgisini gösteren bu atamanın, “katma değer” sağladığından bahsetmesine karşın, Avusturyalı diplomatın “hiç kimsenin süreci ileriye götürme niyetinde olmadığını fark ettiğini” belirtti.

Gazete, Hahn’ın ayrıca laf yerine, inisiyatiflerin olması gerektiği şeklinde mesaj gönderdiğini ifade etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres arasında gerçekleştirilen son görüşmeye atıfta bulunulan haberde, Hristodulidis’in, Kıbrıs sorunundaki özlü ilerlemeye ilişkin ortak hedefin mevcut olduğunu teyit ettiği belirtildi. Genel Sekreterliğin açıklamasının ise zıt çerçevede okunmasının mümkün olduğu, bu açıklamada Hristodulidis ile yapılan görüşmede sorunun çözümü için atılacak sonraki adımların ele alındığının ifade edildiği anımsatıldı.

Bu açıklamanın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bir ay önce New York’ta Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile yaptığı görüşmeyle tamamen aynı içeriğe sahip olduğu da belirtildi.

Bu ifadelerin aynı zamanda Kıbrıs sorununda durgunluğu veya Genel Sekreterin de istediği gibi olmayan gelişmeleri yansıttığı belirtilirken, gelişmenin olmamasının Kıbrıs sorunundaki çabaların devam etmesine yönelik ön koşulların bulunmadığını ortaya koyduğu ifade edildi.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Genel Sekreterin "görev süresinin tamamlanmasından önce özlü ilerleme olması gerektiği" şeklindeki görüşünü kabul ettiğini belirterek, BM genel Sekreterinin bu yöndeki açıklamalarını eleştirdi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in ileriki adımların özümsenmesi gerekliğine vurgu yaptığı ayrıca Kıbrıs sorununa ilişkin adımların Güven Yaratıcı Önlemlere yansıtılacağını belirttiği de ifade edildi.

Holguin ayrıca bu çerçeve olmaksızın, soruna ilişkin genişletilmiş konferansın düzenlenmesi aracılığıyla özlü bir görüşmenin yürütülmesinin çok zor olacağından da bahsetti.

Haberde, Holguin’in bunu net bir şekilde ortaya koyduğu ve geri çekildiği ifade edilirken Holguin’in; ilgili açıklamaların, özlü diyalogla ilgili koşulların yaratılmasına yol açmayacağını da anladığını belirtti.

Bu kapsamda, 2017 yılındaki çabanın görüşbirliklerinin kayıtlı olduğuna da dikkat çekildi.