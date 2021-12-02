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Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
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Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi

Soyadı Mehmet olan bir Kıbrıslı Türk’ün, Baf’a bağlı Poli’de,  annesinden miras kalan taşınmaz malı talep etmesinin ilgili mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından başvurduğu Rum Yüksek Mahkemesi’nden de ret yanıtı aldığı belirtildi.

02 Aralık 2021 Perşembe 12:05
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi

Alithia gazetesi, “Yüksek Mahkeme-Taşınmaz Malını Geri Almasıyla İlgili Kıbrıslı Türk’e Hayır” başlıklı haberinde, Kıbrıslı Türk Mehmet’in, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği’nin, taşınmaz malına müdahale etmesinden şikayetçi olduğunu, Yüksek Mahkeme’nin ise konu özel hukuka dayandığı için kaza mahkemesinin yetki alanına girdiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre Yüksek Mahkeme, Kıbrıslı Türk’ün davasını inceleme yetkisine sahip olmadığını bildirdi.

Gazete bahse konu Kıbrıslı Türk’ün 1959 yılında Poli’de doğduğunu 1974’te, babası ve 5 kardeşi ile birlikte Kuzey’e geçerek Güzelyurt’a yerleştiğini, 1976’da bir Kıbrıslı Türk’le evlenerek Pile’ye yerleştiğini yazdı.

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Habere göre annesi 1971’de ölen Mehmet, annesinin Poli’deki taşınmaz malıyla ilgili 2006’da Larnaka Kaza Mahkemesi’ne yaptığı idare başvurusu neticesinde 26 Nisan 2011’de bu malları üzerine devraldı.

Kıbrıslı Türk Mehmet, annesinden kalan malı aldıktan sonra söz konusu taşınmazın Kıbrıs Türk Malları Vasiliğinden çıkarılması talebinde bulunduğunu ancak bu talebin, aile malının, KKTC makamları tarafından 5 kardeşe Güzelyurt’ta bahçeler ve evler olarak verilmesi nedeniyle 16 Ekim 2021’de reddedildiğini belirten gazete, birincil mahkemenin de başvuruyu reddettiğini, ardından konunun temyiz için Yüksek Mahkeme’ye gittiğini yazdı.

Habere göre Yüksek Mahkeme, “Vasilik tarafından yasa dışı müdahale konusunun özel hukuka dayandığını belirterek, yetkisinin bulunmadığı” kanaatine vardı.

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Son Güncelleme: 02.12.2021 13:20
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