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Güney Kıbrıs Afganistan’da mülteci akını ihtimaline karşı AB’den yardım istedi

Güney Kıbrıs’ın diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi, Afganistan’dan mülteci akını ihtimaline karşı Avrupa Birliği’nden yardım istediği belirtildi.

17 Ağustos 2021 Salı 11:45
Güney Kıbrıs Afganistan’da mülteci akını ihtimaline karşı AB’den yardım istedi

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın, Afganistan’dan Türkiye üzerinden Güney Kıbrıs’a yönelik olası mülteci akınının göğüslenmesi için AB’den yardım talebinde bulunduğunu yazdılar.

Güney Kıbrıs ile birlikte MED-5 ülkelerine dahil olan Yunanistan, İtalya, İspanya, Malta’nın da yardım istediğini belirten gazete, konunun, telekonferans aracılığıyla bugün yapılacak AB Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı aracılığıyla Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, yarın yapılacak İçişleri Bakanları Konseyi toplantısında İçişleri Bakanı Nikos Nuris tarafından ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e yönelik müdahalesiyle, üç düzeyde gündeme getirileceğini belirtti.

Habere göre Nuris, gazetenin mülteci akınına yönelik sorusu üzerine, her fırsatta Güney Kıbrıs’a yönelik genel anlamdaki mülteci akınını gündeme getirdiklerini belirtti ve Avrupa Birliği’nin mülteci akınının kontrolü için pratik tedbirler alması gerekliliğinden söz etti.

Nuris bir başka soru üzerine, Türkiye üzerinden deniz yoluyla gelen mülteci akınının Türkiye’nin de uzlaşması olması durumunda FRONTEX ile göğüslenebileceğini, FRONTEX’in bu konuda iş birliği yapabileceğini beyan ettiğini, kendilerinin de olumlu yönde niyetlerini dile getirdiklerini ancak Türkiye’nin olumsuz tavrıyla karşı karşıya kalındığını savundu.

Nuris açıklamasında, “Türkiye bu konuda uzlaşsaydı, sınırda dikenli tellere gereksinim olmayacaktı” ifadesini kullandı.

Dikenli tellerin olumlu sonuç verip vermediği şeklindeki bir soru üzerine Nuris,  sonucunun olduğunu ancak insan tacirlerinin göçmenleri, özellikle Pirgo olmak üzere başka bölgelere taşıdığını belirtti.

Politis gazetesi, “Kıbrıs’a Dayanan Domino Gelişmeler” başlıklı haberinde, Afganistan’da yaşanan gelişmelere atıfta bulunarak bu durumun, Güney Kıbrıs’ı da etkileyecek bölgesel ve uluslararası kötü etkilere sahip olacağını yazdı.

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Gazete, Güney Kıbrıs’ın yeni bir mülteci akınına maruz kalabileceğinden söz ederken Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelere yönelik mülteci akının, sorun olarak Kıbrıs sorununun değerini düşürebileceğini, ayrıca uluslararası toplumun dikkatini, Batı’ya yönelik mülteci ve göçmelerin koridor ülkesini teşkil eden Türkiye’ye çevirmesine neden olabileceğini belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA GÖÇMENLER İÇİN İLK ENTEGRE BARINMA YAPISI

Öte yandan Fileleftheros gazetesi Larnaka’ya bağlı Mennoya bölgesinde ilk entegre göçmen barındırma yapısının kurulacağını yazdı.

Göçmenlerin barındırılması-konaklamasına ilişkin ilk aşamanın Eylül ayında başlayacağını yazan gazete, konaklama yerinin, 400 kişi kapasiteli olduğunu belirtti.

Habere göre Rum İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü Loizos Mihail gazeteye yaptığı açıklamada bu yapıda, başvurularının nihai olarak incelenmesine kadar Purnara’daki Kabul Merkezi’nde ayrılacak kişilerin kalacağını ifade etti.

Mihail, İçişleri Bakanlığı’nın, başvurularının incelenmesine kadar vatandaşları Mennoya’ya taşınacak 28 sözde güvenli ülkeden oluşan liste hazırladığını söyledi.

Söz konusu yapıda, çocuk alanlarının, spor tesislerinin ve küçük bir marketin de olacağını yazan gazete, çocukların yakındaki Köfünye İlkokulu’nda öğrenim görebileceklerini de belirtti.

Habere göre yapı, tam olarak 2022 yılının ikinci yarısında faaliyete geçecek.

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Son Güncelleme: 17.08.2021 12:20
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