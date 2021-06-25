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Anastasiadis-Guterres görüşmesi...

Anastasiadis açıklama yaptı

25 Haziran 2021 Cuma 15:30
Anastasiadis-Guterres görüşmesi...
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis bugün Brüksel’de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Rum haber kaynaklarına göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Guterres’e, Türkiye’nin Cenevre’de ortaya koyduğu iki devlete dayalı çözüm koşullarından dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdiğini belirtti. 

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BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki diyaloğa ilişkin siyasi iradesini yinelediğini söyleyen Anastasiadis, diyaloğun, yabancı garantiler ve askerler olmaksızın yaşayabilir ve işlevsel çözümü amaçlayacağını da belirtti. 

Anastasiadis açıklamasında ayrıca “Sayın Guterres, ortak niyetleri kesinleştirmek için Ersin Tatar ile ortak bir görüşme düzenlemesi gerektiğini düşünmesi halinde, kendisinin de dediği gibi, bunu yapması gerekir” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 25.06.2021 15:34
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