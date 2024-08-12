Güney Kıbrıs’tan bir yardım ekibinin yangın söndürme çalışmalarına katılmak için bu akşam Yunanistan’a gitmek üzere adadan ayrılacağını bildiren Rum haber kaynakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in yangın dolayısıyla Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade etti.

Haberde, Miçotakis’in görüşme sırasında, Yunanistan’ın yangın söndürme çalışmalarına katkıda bulunması için Rum tarafından bir ekip gönderilmesine dair talebine hemen yanıt vermesinden ötürü Hristodulidis’e teşekkür ettiği belirtildi.