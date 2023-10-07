Rum, Yunan ve İsrail ulusal Meteoroloji daireleri/birimlerinin, 1 Ekim 2021’deki üçlü görüşmelerinde başlattığı Doğu Akdeniz’i etkisi altına alması öngörülen çok güçlü hava olaylarına ortak isim verme prosedürü çerçevesinde 2023 ve 2024 dönemi için kullanılacak bir isim listesi oluşturduğu bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre “çok şiddetli hava olaylarına neden olacağı öngörülen hava sistemleri için kullanılacak isimler şunlar: Avgi, Ben, Cornelius, Doros, Eden, Fedra, Gea, Hilel, İris, Keren, Leonidas, Maria, Nir, Olympias, Petros, Qamar, Raphael, Sofia, Tal, Urania, Vyron, Widad, Xenophon, Yakinthi ve Ziv.