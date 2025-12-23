Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında dün Kudüs’te yapılan 10’uncu üçlü zirve, bugünkü Rum basınında ayrıntılı ve geniş şekilde yer aldı.

Fileleftheros gazetesi “Kudüs’ten Ankara’ya Yönelik Güçlü Mesaj” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in özellikle Ankara’ya mesaj gönderdiğini savundu.

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun katıldığı üçlü görüşme sonrasındaki ortak açıklamada, güvenlik, terörle mücadele ve deniz güvenliği konusunda somut ifadelerin bulunduğunu yazdı.

Habere göre, üç lider “bu vizyonun, hayata geçirilmesinin garanti altına alınması amacıyla mevcut ve ortaya çıkacak sorunların aşılması için koordineli faaliyete gereksinim olduğuna” vurgu yaptı.

Üç lider, terör faaliyetlerini finanse edenler de dahil olmak üzere teröre karşı mücadeleye yönelik taahhüdünü de dile getirdi.

Liderler, üç ülke arasındaki enerji alanındaki iş birliğinin önemini vurgularken Netanhayu, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bölgedeki istikrar ve iş birliğine imkan sağlayan Kudüs’teki üçlü zirvenin stratejik önemini vurguladı.

Gazete haberinde ayrıca Hristodulidis ile Netanyahu arasındaki baş başa görüşmede, Afrodit-İsail yatakları konusunun nihai olarak kapanması için Güney Kıbrıs ve İsrail heyetleri arasındaki görüşme tarihinin ocak ayı içerisinde belirlenmesi yönünde uzlaşmaya vardığını belirtti.

-Ortak açıklama

Fileleftheros gazetesi üç lider arasındaki üçlü zirve sonrasında yapılan ortak açıklamaya de yer verdi.

Habere göre, ortak açıklamada, “ortaya çıkan tehditlere karşı deniz yollarının ve kritik alt yapıların korunması yönündeki iş birliğinin de derinleştirilmesi" taahhüdünde bulunan üç lider, Güney Kıbrıs’ta Denizcilik Siber Güvenlik Merkezi (MCCE) kurulup, bunun 2026 yılında faaliyete geçmesini planlanmasını selamladıklarını dile getirdi.

Ortak açıklama çerçevesinde, “Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, Gazze'deki insani yardım çalışmalarına, özellikle de Rum Yönetimi ile İsrail devleti arasında koordinasyon içinde ve uluslararası ortaklarla yakın iş birliğiyle, 2720 Mekanizması uyarınca ek insani yardım sağlamak amacıyla hayata geçirilen Amalthia deniz koridoru aracılığıyla yaptıkları önemli ve tutarlı katkının da takdir edildiği” ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2803 sayılı kararıyla kabul edilen, ABD Başkanı Trump’ın Gazze’ye yönelik 20 maddelik Barış Planı’nın öneminin de vurgulandığı ortak açıklamada ayrıca “son kalan İsrailli rehine Ran Gvili’nin derhal iadesini ve Hamas’ın mutabakata varılan çerçeveye uygun olarak silahsızlandırılması” da talep edildi.

ABD himayesinde Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın katılımıyla oluşturulan “Siyasi-Askeri Koordinasyon Merkezi"nin (CMCC), İsrail tarafından sağlanan kolaylıkla Gazze’ye insani yardım ve ticari malların ulaştırılması konusundaki çalışmalarının da takdir edildiği ortak açıklamada, insani yardımın sivillere güvenli bir şekilde ulaşmasına kararlı olunduğu ifade edildi.

"Doğal afetlerin yaşanması durumunda, hızlı ve etkili karşılıklı yardımı sağlamak amacıyla Acil Durum Hazırlığı ve Müdahalesi konusunda üçlü çalışma grubunun kurulması konusunda uzlaşmaya varıldığına işaret edilen açıklamada, özellikle yangınlarla ilgili bölgesel hazırlık ve müdahale kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan Güney Kıbrıs’ta “Bölgesel Hava İtfaiye İstasyonu”(Cyprus Regional Aerial Firefighting Station) kurulması girişiminin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Üç lider ayrıca “bölgedeki iş birliğinin sağlam bir temeli olarak, deniz hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuka ve tüm devletlerin kendi Münhasır Ekonomik Bölgeleri (MEB) ve Kıta Sahanlıklarındaki haklarını kullanma hakkına saygı temelinde, doğalgaz, elektrik ve yenilenebilir enerji gibi ortak enerji projelerini teşvik etme kararlılığı da teyit edildi.

Kasım 2025’te Yunanistan’da, ABD’nin de katılımıyla gerçekleştirilen 3+1 formatındaki enerji bakanları toplantısının ortak açıklamasının da selamlandığı açıklamada, Doğu Akdeniz Enerji Merkezi başta olmak üzere, bölgede enerji güvenliği ve iş birliğini geliştirmeyi, böylece bölgesel stratejik istikrar ile dayanıklılığı artırma da taahhüt edildi.

Liderler “Great Sea Interconnector” projesine yönelik bağlılığını da dile getirerek, bunun ileriye götürülmesi yönünde iş birliği yapma konusunda uzlaşmaya varıldı.

“Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) kapsamında, hem devam eden, hem de gelecekteki bölgesel bağlantı projelerini ileriye götürmek için iş birliği yapma” yönünde uzlaşmaya varan liderler, yapay zekanın güvenilir uygulamasını teşvik etmek için bir çalışma grubu kurulması konusunda da mutabık kaldı.

Ortak açıklama kapsamında liderler, Avrupa ve bölgesel iş birliğinden söz ederken İsrail ile Lübnan arasındaki diyaloğun ileriye götürülmesini de selamladı.

Liderler, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile 3+1 formatının önemini yeniden teyit ederken, benzer düşüncelere sahip diğer ortakları da 3+1 formatı kapsamındaki iş birliğine katılmaya davet etti.

-Üçlü zirveye ilişkin diğer haberler

Öte yandan, Alithia gazetesi ilgili haberi “Savunma, Enerji ve Güvenlik Konularına Vurgu Yaparak Kudüs’teki Üçlü Zirve” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üçlü görüşme sırasındaki açıklamalarına yer verdi.

Gazete haberinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun üçlü zirve sonrasındaki açıklaması da yer aldı.

Habere göre, Netanyahu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, güvenlik boyutu konusu üzerinde durdu ve “ülkelerimiz, düşmanın var olmasına bağlı olarak savunma alanında iş birliği yapacak” şeklinde ifade kullandı.

Gazete haberinde ayrıca Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üçlü zirve öncesinde İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile gerçekleştirdiği görüşmeye de yer verdi.

Politis gazetesi ilgili haberi “İş Birliklerini Genişletmeye Devam Ediyorlar” başlığıyla aktarırken, Haravgi gazetesi “Hristodulidis: Üç Ülke Arasındaki İş Birliği Perspektiflerinde Sınır Yok” başlığını kullandı.