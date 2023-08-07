Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Ürdün Dışişleri bakanları, Avrupa Komisyonu'na Güney Kıbrıs’ta hava itfaiye araçlarının konuşlandırılacağı bir “Bölgesel İtfaiye Merkezi” kurma konusunda ortak bir niyet mektubu gönderdi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ve Ürdünlü dengi Ayman Safadi Avrupa Dış Politika Konuları Yüksek Komiseri Jozeph Borrell, AB Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyhi ve Kriz Yönetimi Komiseri Yanes Lenarcic’e yolladığı ortak mektuplarında, RAFS kurma projesinin sürdürülebilirlik araştırması için mali destek istedi.

Projenin, hayata geçirildiği zaman, bölgedeki yangınlarla süratle mücadele için bir acil tepki ve bölgesel kavşak olarak kullanılabileceği belirtildi. Niyet mektubunda, bu fikrin Ürdün Kralı II. Abdullah’ın inisiyatifiyle Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında en üst siyasi düzeyde görüşüldüğü ve Ürdün’ün Mayıs-Ekim aylarında Güney Kıbrıs’ta konuşlandırmak üzere bir miktar hava itfaiye aracını Güney Kıbrıs’a göndermek niyetinde olduğu kaydedildi.

Niyet mektubunda, AB’nin ve Avrupa Akdeniz Ortaklık İlişkisi hedefleri uyarınca bölgesel bir işbirliği aracı olarak kullanılabileceği belirtilerek, katılmak isteyen bütün bölge ülkelerine açık olduğu kaydedildi. Bu inisiyatifin zaman içerisinde Levantin bölgesini ve AB’nin Güneydoğu ve Batı Balkanlar gölgelerindeki üyelerini de kapsaması arzusu dile getirildi.

Projenin önceden Rum ve Ürdün Dışişleri bakanları arasında görüşüldüğüne işaret edilen haberde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in geçen hafta yaptığı Ürdün ziyareti sırasında imzalanan üç işbirliği memorandumundan birinin bu konuyla ilgili olmasıyla doğrulandığı kaydedildi.