Kuveyt’ten uzman bir heyetin Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiği ve Güney Kıbrıs’la eğitim alanında iş birliği konuları çerçevesinde temaslar gerçekleştireceği bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kuveyt uzman heyetinin, Güney Kıbrıs’taki üniversitelerin tıp bölümlerindeki eğitimi incelemek adına Güney Kıbrıs’ta bulunduklarını ve Rum Eğitim Bakanı Athina Mhailidu’yla görüşeceklerini yazdı.

Habere göre Mihailidu konuya ilişkin açıklamasında, Kuveyt’ten gelen uzman heyetin üniversitelere ziyareti sırasında heyete eşlik edeceğini de belirtirken 2013 yılından beridir Kuveyt’le, yüksek öğrenim alanında işbirliği yapılmasına ilişkin bir memorandumun yürürlükte olduğunu vurguladı.