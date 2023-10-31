Güney Kıbrıs’ın, İsrail ile Hamas arasındaki savaştan ötürü yabancı ülkelerin askeri kuvvetlerinin toplanma merkezi haline geldiği belirtildi.

Haravgi gazetesi, konuyla ilgili haberinde, İngiliz “Sun” gazetesinin haberine yer vererek, İngiliz Ordusuna bağlı SAS özel kuvvetler birliğinden askerlerin Gazze’den olası bir rehine salıverme girişimine karşın Güney Kıbrıs’ta teyakkuz halinde olduğunu yazdı.

Aynı habere dayanarak, SAS’ın askeri alt filosunun da Gazze’de mahsur kalan yaklaşık 200 İngiliz vatandaşına olası bir şekilde refakat etme misyonuna katılmak için hazır durumda olduğunu yazan gazete, “Sun” gazetesine dayandırdığı haberinde, SAS askerlerinin şu anki üssünün Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri (Ağrotur) olduğunu belirtti.

İngilizlere ait 100 kişiden oluşan bir kriz yönetimi ekibinin de Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu kaydeden gazete, bu ekibin Gazze’den kaçmayı başaracak ve aynı zamanda çatışmaların yayılması durumunda muhtemelen başka ülkelerde yardıma ihtiyaç duyacak İngiliz vatandaşlarına yardımcı olmak için Güney Kıbrıs’a gönderildiğini ifade etti.

Krizin kötüleşmesi halinde Orta Doğu’ya gitmeye hazır Alman ve Hollandalı komandoların da günlerdir Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu kaydeden gazete, başka bir bilgilendirmeye dayanarak, krizin tırmanması ve ticari uçuşların sona ermesi halinde müdahale etmek ve Alman vatandaşlarını ve ülkenin diplomatik personelini bölgeden tahliye etmek için Almanya’dan bir özel kuvvetler timinin (KSK) de teyakkuzda beklediğini ekledi.

Politis gazetesi ise geniş yer ayırdığı haberinde, İngilizlerin özel kuvvetlerinin haricinde Güney Kıbrıs’a Amerika, Almanya ve Hollanda’dan da özel kuvvet birliklerinin gönderildiğini yazdı.

Gazeteye göre, haberde adı belirtilmeyen “yetkili bir kaynak” ise gazeteye yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta bulunan askeri birliklerin adaya savaşa katılmaları amacıyla gönderilmediğini, bunların rolü ve misyonunun gerekli planlamalara hazırlanmaya odaklandığını ekledi.