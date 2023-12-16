Güney Kıbrıs’ın 2024 yılı borç ödemeleri için 1 milyar 300 milyon Euro gerektiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın 2014 yılı borç ödemeleri için 1 milyar 300 milyon Euro’ya gereksinim duyduğunu yazdı.

Haberde, Rum Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan ödeme programı çerçevesinde, söz konusu borçların ödenmesi için çeşitli miktarlarda iç borçlanmaya gidileceği, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer Kalkınma Bankası’ndan gelmesi beklenen 140 milyon Euro’nun yanı sıra, 1 Milyar Euro’luk Avrupa Orta Vade Tahvili satışı yapılacağı vurgulandı.

- - AB Komisyonu’ndan para talebi

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın “Yeniden Kalkınma ve Dayanıklılık Planı” çerçevesinde Avrupa Komisyonu’ndan 152 milyon Euro talep ettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ın ikinci ve üçüncü ödemeler için gerekli 38 ekonomik hedefi tamamladığı ve 152 milyon Euro’luk ödeme için başvurduğu vurgulandı.