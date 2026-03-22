Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin, iklim değişiminden en fazla etkilenecek bölgelerden birinde yer aldığını vurgulayarak, meteorolojik verilerin önemine işaret etti.

Güneş, küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Akdeniz ülkelerinin yer aldığına işaret ederek, hava olaylarının ekstrem değerlerde yaşanmaya başladığını belirtti.

Güneş, "Yağışların süresi kısalırken şiddetleri artıyor, buna bağlı olarak bir bölgede sel yaşanırken başka bir bölgede şiddetli kuraklıklar yaşanabiliyor. Sıcaklıklar sürekli yeni rekorlar kırarken, sıcak hava dalgalarının sayısı ve süresi artıyor" ifadelerini kullandı.

Bu noktada, meteorolojik olayların tipi, şiddeti ve miktarı hakkında bilgi veren aktif bir uzaktan algılama sistemi olan meteorolojik radarların önemine vurgu yapan Güneş, ülkede henüz meteorolojik radar bulunmadığını, afetleri dikkate almadan çevre sorunlarını azaltma ve sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmanın mümkün olmadığını belirtti.

-Bu yılın konusu “Bugünü gözlemliyor, yarını koruyoruz”

Güneş, meteorolojinin, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalı olduğuna işaret etti.

Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşu Dünya Meteoroloji Teşkilatı ana sözleşmesinin yürürlüğe girdiği 23 Mart 1950’nin, her yıl belirlenen bir konu çerçevesinde “Dünya Meteoroloji Günü” olarak kutlandığını belirten Güneş, bu yılın konusunun “Bugünü gözlemliyor, yarını koruyoruz” olarak belirlendiğini kaydetti.

Özellikle küresel iklim değişimi konusunun gündeme gelmesiyle birlikte dünyada meteoroloji mesleğinin öneminin daha da anlaşılmaya başladığına işaret eden Güneş, şöyle devam etti:

“Meteoroloji ve iklim bilimlerinin en önemli bileşeni meteorolojik verilerdir. Tarihsel veriler, bölgenin iklimini belirlemede ve bölgedeki hava olayları ile ilgili istatistiksel analizlerin yapılmasında önemli rol oynarken, imar planları, hava, deniz ve kara ulaşımı, ticaret, turizm, milli güvenlik ve askeri alanlardaki tüm faaliyetler için meteorolojik veri olmazsa olmazdır.”

-"Meteorolojik verileri dikkate almadan atılan her adım zarar olarak geri dönüyor"

Güneş, iklim değişimine bağlı olarak meydana gelen ve şiddetini artırarak devam etmesi beklenen ekstrem hava olaylarının, meteorolojik verileri dikkate almadan atılan her adımın zarar olarak geri döndüğünü gösterdiğini belirterek, afetlerin yüzde 90’ının meteoroloji ile ilgili olduğuna işaret ederek, “Örneğin; şiddetli yağışlar, şehir selleri, taşkınlar, kuraklık, fırtına, hortum, sıcak ve soğuk hava dalgaları gibi” dedi.

Hükümetler arası iklim değişikliği paneli (IPCC) raporlarında insan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının 1850-1900 yıllarına kıyasla küresel sıcaklığı yaklaşık 1,3 derece artırdığı ve küresel sıcaklığın yakın gelecekte 1,5 derece artmasının, hatta bu rakamın da aşılmasının beklendiğinin yer aldığını belirten Güneş, şunları kaydetti:

“Yine bu raporlara göre küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında bizim de içerisinde bulunduğumuz Akdeniz ülkeleri yer almaktadır.

Günümüze bakacak olursak tüm hava olaylarının ekstrem değerlerde yaşanmaya başladığını görüyoruz. Yağışların süresi kısalırken şiddetleri artıyor, buna bağlı olarak bir bölgede sel yaşanırken başka bir bölgede şiddetli kuraklıklar yaşanabiliyor. Sıcaklıklar sürekli yeni rekorlar kırarken, sıcak hava dalgalarının sayısı ve süresi artıyor.

Büyük teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, ülkeler meteoroloji ofislerine, erken uyarı sistemleri için sürekli yatırım yapmaktadır.

Özellikle meteorolojik hedefin konumunu, hızını ve hareket yönünü belirleyen, meteorolojik hadisenin tipi, şiddeti ve miktarı hakkında bize bilgi veren aktif bir uzaktan algılama sistemi olan meteorolojik radarlar günümüzde ülkelerin vazgeçilmezidir. Ne yazık ki bizim ülkemizde henüz bir radarımız yoktur.

Afetleri dikkate almadan çevre sorunlarını azaltmak ve sürdürülebilir bir kalkınmayı başarmak mümkün değildir. Afet yönetimi programı dâhilinde yapılmayan yatırımlar, afet sonrası bize zarar olarak geri dönmektedir. Bu yüzden tehlike ve zarar analizleri ile birlikte riskleri belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek sürdürülebilir kalkınmanın ayrılmaz bir parçasıdır."

"Dünya Meteoroloji Teşkilatının bu yılki temasında belirttiği gibi yarını korumak için bugünü gözlemlemeliyiz" diyen Güneş, 7 gün 24 saat özveri ile görev yapan Meteoroloji Dairesi çalışma arkadaşları ve herkesin Dünya Meteoroloji Gününü kutladı.