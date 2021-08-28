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Yüzücüler, Taşucu’ndan Girne’ye yüzecek

Yabancı ve milli yüzücüler 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Taşucu’ndan Girne’ye yüzecek.

28 Ağustos 2021 Cumartesi 10:30
Yüzücüler, Taşucu’ndan Girne’ye yüzecek

Ankara’daki Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenlediği, Türkiye ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyon, 31 Ağustos’ta Taşucu’ndan başlayacak.


Su ve hava koşullarına göre 1 veya 2 Eylül’de Girne’de tamamlanması öngörülen etkinlik ile Akdeniz’in barış ve güven içinde yüzülebilecek bir yer olduğunun gösterilmesi, KKTC ve Türkiye’nin turizm açısından tanıtımı, yüzme sporunun geliştirilmesi, Türkiye’nin açık sularının uluslararası alanda tanıtılması amaçlanıyor.


YÜZÜCÜLER İÇİN AKDENİZ’DE ALTERNATİF PARKUR
Akdeniz Barış Parkuru etkinliğiyle, yüzücüler için dünyada Cebeli Tarık Boğazı, Manş Denizi gibi parkurlara alternatif yeni parkur oluşturmak da hedefleniyor.
Yaklaşık 100 kilometre uzunluğa sahip ve oldukça zorlayıcı olan parkur, yılın 10 ayı yüzülebilecek su sıcaklığına sahip olmasıyla açık su yüzücüleri için bölgede yeni bir alternatif oluşturuyor.


WOWSA’DAN BARIŞ PARKURU’NA YILIN PERFORMANS ÖDÜLÜ

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Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı, 2019 yılında Mersin-Girne, 2020 yılında da Girne-Mersin arasında “Barış Parkuru” adıyla yüzme gerçekleştirmiş ve “Barış Parkuru” geçişi, Dünya Açık Su Yüzme Birliği (WOWSA) tarafından “Yılın Performansı” oylamasında ikinci olmuştu.


KANO YÜZÜCÜLERİ İLK KEZ KATILACAK
Bu yıl yapılacak Barış Parkuru geçişine, milli yüzücülerin yanı sıra 5 farklı ülkeden 7 yabancı sporcunun yanı sıra, kano yüzücüleri de katılacak.
Sporcular, Girne’ye ulaşmalarının ardından, KKTC’nin tarihi ve turistik mekânlarını da ziyaret ederek, tanıtım amaçlı etkinliklere katılacak.

 

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Son Güncelleme: 28.08.2021 10:45
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