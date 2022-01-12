banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Cumhurbaşkanlığı Eski Müsteşarı Tanova, kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı anlattı
Yarın Denktaş'ın ölüm yıldönümü
Faturamı öde oyum sana!
Faturamı öde oyum sana!
Yağış miktarları
Yağış miktarları
banner404

Yol arkadaşları, Denktaş'ı “dava adamı“ olarak anıyor

Dava arkadaşları, KKTC’nin Kurucu Lideri merhum Rauf Denktaş'ın ömrünü Kıbrıs davasına adadığını ve tam anlamıyla bir dava adamı olduğunu belirtti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 12:15
Yol arkadaşları, Denktaş'ı “dava adamı“ olarak anıyor

Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkı için yürüttüğü mücadele yıllarında yanında bulunan dava arkadaşları TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora ile dernek üyesi Taner Çuvalcıoğlu, vefatının 10. yılında Rauf Denktaş'ın kişiliği, mücadele ruhu ve Türkiye ile ilişkileriyle ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Mücahit Bora, "Denktaş, bize Türkiye'ye olan sevgi ve bağlılığı ifade eden bir isimdir. Denktaş Bey, ana vatanımızla olan bağlarımıza çok önem verdi. Türkiye'deki yetkililerle her zaman iş birliği içerisinde oldu." dedi.

Geçirdikleri zor süreçlere rağmen Denktaş'ın daima Türk milletine ve Türkiye'ye güvendiğini söyleyen Bora, halkına da sürekli "Türkiyesiz bu davanın bir yere ulaşması mümkün değildir." diye telkinde bulunduğunu ifade etti.

Bora, "Denktaş Bey, Kıbrıs davasını gerek içte gerekse de dışta birtakım gerçeklere bağlı olarak savundu. Kıbrıs'ın hiçbir zaman Yunan'ın olmadığını ortaya koydu. Denktaş, ilk liderimiz, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile omuz omuza, halkın da desteğini alarak bu davayı savundu." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının Ada'da var olduğu günden bu yana barış, huzur ve güven içerisinde yaşamaktan başka bir gayesi olmadığını dile getiren Bora, Rumların ise "bu Ada benimdir" diyerek, Ada'yı Yunanistan'a ilhak etmek için her yola başvurduklarını kaydetti.

Bora, "Kıbrıs Türkü olarak, Denktaş ve Küçük'ün önderliğinde kurulan ve ana vatan Türkiye'nin resmen tanıdığı KKTC'yi yaşatmaktan başka bir amacımızın olmaması lazım çünkü Rumlara karşı Kıbrıs Türk halkının varlığını devam ettirebileceği yegâne unsur KKTC'nin devamıdır." şeklinde konuştu.

"DENKTAŞ, TAMAMIYLA TÜRKİYE'YE BAĞLI BİRİSİYDİ"

banner341
Mücahit Çuvalcıoğlu ise Denktaş'ın tamamıyla bir dava adamı ve "tuttuğunu koparan" bir kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Çuvalcıoğlu, "Denktaş, hiçbir zaman kötü bir şey yapmadı ve ömrünü Kıbrıs davasına adadı. Denktaş, her zaman saygı duyulan birisiydi." ifadelerini kullandı.

Denktaş'ın her zaman haklı olanın yanında ve adaletli olduğunu vurgulayan Çuvalcıoğlu, onun Kıbrıs davası için yıllarca ailesinden ayrı yaşadığını ve bu süreçte iki evladını toprağa verdiğini hatırlattı.

Çuvalcıoğlu, "Denktaş Bey, dürüst, gerçekçi ve her şeye dinleyerek karar veren birisiydi, mutlaka etrafındakilerle istişare ederdi. Denktaş, tamamıyla Türkiye'ye bağlı birisiydi, zaten KKTC'yi kurmasının nedeni de odur. Denktaş, ölmeden önce 'Bizim tutanağımız KKTC'dir, elimizdeki güç budur. Sakın ola bundan geri gitmeyin, bizi kurtaracak olan budur, devletimizdir' diye vasiyette bulundu. KKTC, Denktaş Bey'in Türkiye ile istişare ederek kurduğu bir devlettir." diye konuştu.

Denktaş'ın şaka yapmayı sevdiğini belirten Çuvalcıoğlu, kendisinin hayatının her döneminde çevresindekileri neşelendirdiğini kaydetti.

DENKTAŞ, 2012'DE VEFAT ETTİ

Denktaş, 13 Ocak 2012'de organ yetmezliği teşhisiyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat etti. Vefatının ardından Türkiye ve KKTC'de ulusal yas ilan edilerek 17 Ocak 2012'de yapılan devlet töreninin ardından Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı’na defnedildi.

Denktaş'ın vefatı dolayısıyla her yıl 13 Ocak'ta KKTC ve Türkiye'de anma törenleri düzenleniyor.


 

banner360
Son Güncelleme: 12.01.2022 12:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mustafa Balcıoğlu sevenlerini üzdü
Mustafa Balcıoğlu sevenlerini üzdü
KTAMS'ın sağlık çalışanları için talebi
KTAMS'ın sağlık çalışanları için talebi
Acı haber
Acı haber
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Budama ve aşılama eğitimi düzenleniyor
Budama ve aşılama eğitimi düzenleniyor
DP, Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret etti
DP, Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni ziyaret etti
Sucuoğlu , Oktay ile görüştü
Sucuoğlu , Oktay ile görüştü
Çavuş: “Sıkıntıları çözmeye kararlıyım”
Çavuş: “Sıkıntıları çözmeye kararlıyım”
Sennaroğlu, Denktaş’ı özlem, saygı ve minnetle andı
Sennaroğlu, Denktaş’ı özlem, saygı ve minnetle andı
Cumhurbaşkanı Tatar, Arkut’un fotoğraf sergisinin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Tatar, Arkut’un fotoğraf sergisinin açılışını yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim