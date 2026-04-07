Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın sergilediği tutumu anti-demokratik olarak nitelendirdi ve kabul edilemeyeceğini bildirdi.

KTTB'den yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanı, sorunlara çözüm üretmek yerine baskıcı yöntemlere başvurarak sağlık alanındaki grevleri Bakanlar Kurulu eliyle yasaklama yolunu seçmiştir. Artık sabrımız tükenmiştir. Meclis önünde yaşanan şiddet ve biber gazı uygulamaları kabul edilemez; bu görüntüler Kıbrıslı Türk demokrasisine yakışmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

“Sandık derhal halkın önüne konulmalıdır” denilen açıklama şöyle devam etti:

“Halkın sağlık hakkını hiçe sayan, erişilebilir ve adil bir sağlık sistemi için tek bir somut adım atmayan Sağlık Bakanı’nın grev yasağı kararı yok hükmündedir. Sağlık alanında örgütlü sendikaların sivil itaatsizlik çağrısını açıkça destekliyoruz.”