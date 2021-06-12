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YÖDAK “Bina kirası” konusunda açıklama yaptı

YÖDAK, şu anda hizmet verdiği binanın “kirası” hakkında internette yer alan bir haber üzerine kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 13:30
YÖDAK “Bina kirası” konusunda açıklama yaptı
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YÖDAK’tan yapılan açıklamada, uzun yıllar ihtiyacın altında personel ve fiziki şartlar ile çalışmalarını büyük bir fedakârlık ile yürüten YÖDAK’ın ihtiyaç duyduğu çağdaş çalışma ortamı ve bu şartları sağlayacak bir bina için uzun süren araştırmalar sonucunda 11 Şubat 2019 tarihinden itibaren Köşklüçiftlik 28 Kasım Sokak’ta bulunan binasına taşınarak hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Söz konusu binanın, kamuoyunda “Dörtlü Koalisyon Hükümeti” döneminde YÖDAK’ın kullanımı amacıyla kiralandığı ve tüm işlemlerin de büyük bir şeffaflıkla, kanunlara uygun bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Binanın kira sözleşmesi ne kiracı ne de kiralayan tarafından değil devletin bu konudaki yetkili kurulu olan KKTC İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Kira Takdir Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir.

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Bahse konu binaya YÖDAK, 11/02/2019 tarihinde taşınmış ve ilk yıl kira gideri olarak 18,930-TL ödenmiştir. 2020 yılı ile ilgili yine Kira Takdir Komisyonu’nun değerlendirmesi neticesinde kira bedeli 24,000-TL olarak belirlenmiş ve 2021 yılı için de yapılan değerlendirmede kira artışına gidilmeden yaklaşık 1000 m2 için kira bedeli 24,000-TL olarak devam etmiştir.

Kamuoyunda bu kiralama işlemi için hem YÖDAK hem de Tatar ailesi için oluşturulmaya çalışılan algıya rağmen, kiralama döneminde Tatar ailesinin herhangi bir ferdi bu kiralamayı etkileyebilecek bir makamda bulunmadığı gibi kiralamanın onayı da şu anda Cumhurbaşkanımız olan Sn. Ersin Tatar’ın ana muhalefet partisi lideri olduğu dönemde, 10/2019 sayılı önergenin Bakanlar Kurulu’nca onaylanan 03.01.2019 tarihli TE (K-1) 26-19 karar sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin tüm siyasi partilerinin ve siyasi sisteminin dışında, ülkemizin en önemli kurumlarından biri olan YÖDAK’ın da töhmet altında bırakılmasının ülkemize vereceği zararı öngörerek bu açıklamayı yapma gereği görülmüştür.”

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Son Güncelleme: 12.06.2021 14:08
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