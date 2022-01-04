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Vatandaş'ın PCR isyanı!

Dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda pcr ücretlerine azami alınacak ücretin 100 TL olması gerektiği, fazlasının talep edilmesi halinde yasal işlem başlatılacağı belirtilmişti..Bunun üzerine bu sabah pcr testi için gittiği laboratuvardan pcr ücreti olarak kendisinden 150 tl istenen bir vatandaşımız isyanını sosyal medyadan paylaştı

04 Ocak 2022 Salı 10:19
Vatandaş'ın PCR isyanı!

Ali Akın Önder isimli vatandaşımızın kendisinden alınan yasal limitin üzerinde olan PCR ücretine isyan ederek yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

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“Bu bir ihbardır Sağlık bakanı açıklama yaptı 100 TL üzeri Pcr ücreti alınamaz diye ama denetlemediği için kendi yönlendirdiği Sağlık kuruluşu gözümüzün içine baka baka 150 TL aldı Hadi bakalım Buyurun görevinizi yapın Sn. ALİ AKIN ÖNDER / Dear ALİ AKIN ÖNDER Şifre/Password: E2WK2GTest yapmak için gidilecek laboratuvar / Laboratory to go for the test: Etik Tıbbi Tahlil Lab. (0392 2234694)3650214013 belge numarası ve X0001951497 barkodu ile kayıtlı 03/01/2022 22:06 tarihli PCR testiniz NEGATİF olarak sonuçlanmıştır.”

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