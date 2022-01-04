Vatandaş'ın PCR isyanı!

Ali Akın Önder isimli vatandaşımızın kendisinden alınan yasal limitin üzerinde olan PCR ücretine isyan ederek yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda pcr ücretlerine azami alınacak ücretin 100 TL olması gerektiği, fazlasının talep edilmesi halinde yasal işlem başlatılacağı belirtilmişti..Bunun üzerine bu sabah pcr testi için gittiği laboratuvardan pcr ücreti olarak kendisinden 150 tl istenen bir vatandaşımız isyanını sosyal medyadan paylaştı
Ali Akın Önder isimli vatandaşımızın kendisinden alınan yasal limitin üzerinde olan PCR ücretine isyan ederek yaptığı sosyal medya paylaşımı şu şekilde: