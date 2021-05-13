banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376
Flaş Haber
KKTC'de bu da oldu!
Kapat

TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı

Mağusa, İskele ve Karpaz’da yaşayan TC vatandaşlarının hizmet alımını kolaylaştırmak adına açılması planlanan TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 10:54
TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı
banner337

Mağusa, İskele ve Karpaz’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hizmet alımını kolaylaştırmak adına açılması planlanan Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, önceleri Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nde Başkan Vekili görevini yürütüyordu.

banner341
Çetin’den önce, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Başkonsolosu görevine Kasım Kaban atanmıştı.

Resmi açıklama yapılmaksızın Kaban’ın görevine son verilmesi ve Çetin’in atanması dikkat çekti.

Son olarak 16 Şubat 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu Gazimağusa - Ayluka Mahallesi’nde bazı arazilerin 49 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu'nun kullanımına verilmesi yönünde karar almıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
TC Gazimağusa Başkonsolosluğuİlyas Çetin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de bu da oldu!
KKTC'de bu da oldu!
Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı
Cumhurbaşkanı Tatar bayram namazını Gazimağusa’da Sinan Paşa (buğday) Camii’de kıldı
Tatar ile Erdoğan telefonda bayramlaştı
Tatar ile Erdoğan telefonda bayramlaştı
Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
Everest'e tırmanan 2 dağcı hayatını kaybetti
32 kişiye yasal işlem
32 kişiye yasal işlem
Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Yüz binden fazla Müslüman bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Polisten uyarı!
Polisten uyarı!
Bugün Ramazan Bayramı
Bugün Ramazan Bayramı
Hava durumu
Hava durumu
Ünlü Müteahhit intihar etti
Ünlü Müteahhit intihar etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim