TC Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı

Mağusa, İskele ve Karpaz’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hizmet alımını kolaylaştırmak adına açılması planlanan Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu görevine İlyas Çetin atandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, önceleri Türkiye Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü’nde Başkan Vekili görevini yürütüyordu.

Çetin’den önce, 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Başkonsolosu görevine Kasım Kaban atanmıştı.

Resmi açıklama yapılmaksızın Kaban’ın görevine son verilmesi ve Çetin’in atanması dikkat çekti.

Son olarak 16 Şubat 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu Gazimağusa - Ayluka Mahallesi’nde bazı arazilerin 49 yıl süre ile Türkiye Cumhuriyeti Gazimağusa Başkonsolosluğu'nun kullanımına verilmesi yönünde karar almıştı.