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Tatar: “Mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “mücadelemizi Hep Birlikte Sürdürmeliyiz”

21 Temmuz 2022 Perşembe 09:00
Tatar: “Mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Tatar, Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle KKTC’de bulunan MHP Milletvekili Ahmet Erbaş ve beraberindekileri kabul etti.

Tatar, kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs davasının Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütüldüğünü belirterek Kıbrıs Türklerinin uğradığı acılara ve gösterdiği direnişe değindi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, KKTC devletinin güçlenmesinin önemine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların Kıbrıs’ı Yunan Adası yapma hedefiyle hareket ettiklerini söyledi ve “Hep birlikte mücadelemizi sürdürmek zorundayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar ayrıca, Milletvekili Ahmet Erbaş’a KKTC’ye verdiği siyasi ve ekonomik destekten ötürü teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 21.07.2022 09:40
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