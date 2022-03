Tatar, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olduğunu söyleyerek, “Üzerimize düşen görev, devletimizi daha da güçlendirmek, insanlarımızın, umutla ve korkusuzca yaşayabileceği bir ülke haline getirmektir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tatar ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs’ta Türklük mücadelesi verildiğini, Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs adasında bulunun iki eşit halktan biri olduğunu vurguladı.

Egemenliğin önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşit iki devletin iş birliği ve devletten devlete yapılacak mutabakatla siyasi bir antlaşmanın olabileceğini ve bunun da Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle sağlanabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:



“Doğu Akdeniz, Mavi Vatan ve hava sahasında, çok büyük ulusal çıkarlar vardır. Türkiye Cumhuriyeti her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir ülkedir; her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olmuştur. İktisadi, ekonomik, sosyal olarak bağların artması da bize güç vermektedir. Üzerimize düşen görev, devletimizi daha da güçlendirmek; insanlarımızın, umutla ve korkusuzca yaşayabileceği bir ülke haline getirmektir. Pandemi geride kalınca, ekonomik ve siyasi mücadelemiz de hız kazanacaktır.”Kıbrıs Türk halkının varlığının, garantör ülke olan Anavatan Türkiye’nin desteğine bağlı olduğunu söyleyen Tatar, 1974’te Türkiye Cumhuriyeti’nin adaya asker göndererek yeni bir dönemin başlamasını sağladığını belirtti. Tatar, “Kıbrıs Türk halkı ayrı bir egemenliğe sahip olmuş ve dünya da bunu görmüştür.” dedi.Tatar, şunları kaydetti:“Manavgat bizim için çok değerli bir yerleşim yeridir. Ümit ediyorum ki bir daha ormanlarımız zarar görmez, bu vesileyle Manavgat halkına, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. KKTC’ye göstermiş olduğunuz ilgi için de teşekkür ederim. Aramızdaki bağlar, her zaman bize güç vermektedir. Önümüzdeki süreçleri hep birlikte yönetmek ve varlığımızı sürdürmek temennisindeyiz.”Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Tatar da konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür ederek, derneğin Manavgat’taki en köklü dernek olduğunu ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın Manavgat halkı tarafından çok sevildiğini ifade etti.