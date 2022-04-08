Tatar, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC’de çok önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, engellilerin normal yaşantılarına devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi.

Pandemi sonrasında da çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede bu konu ile alakalı büyük bir hassasiyetin bulunduğunu ve halkın desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, doğru mesajları verebilmek için yapılan bütün çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti.

KKTC’ye uygulanan ambargoların olduğunu, fakat siyasetin buna engel olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, engellerin aşılması için her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi raporuna göre dünyada 1.3 milyar engelli insanın yaşadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin global ölçekte temasları ve işbirlikleriyle KKTC’de de engelliler turizmi adı altında çalışmaların yapılabileceğini kaydetti.



KİBRİTGlobal Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Günay Kibrit de konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.Kibrit, bir belediyeyi erişebilir belediye olarak ilan edip KKTC’yi engellilik ve global kapsayıcı turizm konusu üzerinden BM’de görünür kılmak istediklerini belirtti.Kibrit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan engelli komitesine değindi.Kibrit, hayatlara dokunabilmek adına yaptığı bütün katkılar için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.