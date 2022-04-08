banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar’dan Anastasiadis’e: Ukrayna-Rusya savaşını kendi siyasi emellerine alet ediyor
Tıp-İş, pazartesinden itibaren ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatıyor
Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu
Son Dakika
Süper Lig devi 500 milyon dolar karşılığında satılabilir!
Son Dakika
banner404

Tatar, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti

“DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NÜN RESMİ RAPORUNA GÖRE DÜNYADA 1.3 MİLYAR ENGELLİ İNSAN VAR”

08 Nisan 2022 Cuma 18:15
Tatar, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Global Engelliler Vakfı Kurucu Başkanı Necdet Öztürk ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, KKTC’de çok önemli çalışmalara imza atıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, engellilerin normal yaşantılarına devam edebilmesi için ne gerekiyorsa yapıldığını söyledi. 
Pandemi sonrasında da çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede bu konu ile alakalı büyük bir hassasiyetin bulunduğunu ve halkın desteğinin çok önemli olduğunu vurguladı. 
Cumhurbaşkanı Tatar, doğru mesajları verebilmek için yapılan bütün çalışmalara katkı koyan herkese teşekkür etti. 
KKTC’ye uygulanan ambargoların olduğunu, fakat siyasetin buna engel olamayacağını belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, engellerin aşılması için her türlü çalışmanın yapılacağını söyledi. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün resmi raporuna göre dünyada 1.3 milyar engelli insanın yaşadığına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin global ölçekte temasları ve işbirlikleriyle KKTC’de de engelliler turizmi adı altında çalışmaların yapılabileceğini kaydetti.   

banner341
KİBRİT 
Global Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Günay Kibrit de konuşmasında, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. 
Kibrit, bir belediyeyi erişebilir belediye olarak ilan edip KKTC’yi engellilik ve global kapsayıcı turizm konusu üzerinden BM’de görünür kılmak istediklerini belirtti. 
Kibrit, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu konuda ne kadar duyarlı olduğuna işaret ederek, Cumhurbaşkanlığı’nda kurulan engelli komitesine değindi. 
Kibrit, hayatlara dokunabilmek adına yaptığı bütün katkılar için Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.
 

banner360
Son Güncelleme: 08.04.2022 21:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar’dan Anastasiadis’e: Ukrayna-Rusya savaşını kendi siyasi emellerine alet ediyor
Tatar’dan Anastasiadis’e: Ukrayna-Rusya savaşını kendi siyasi emellerine alet ediyor
Tıp-İş, pazartesinden itibaren ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatıyor
Tıp-İş, pazartesinden itibaren ‘polikliniklerde hasta bakmama’ eylemi başlatıyor
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan o ürünle ilgili açıklama
SON DAKİKA! Sağlık Bakanlığı'ndan o ürünle ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...
Cumhurbaşkanı Tatar'dan açıklama...
Öz kızına tecavüz etmişti, hayatını kaybetti
Öz kızına tecavüz etmişti, hayatını kaybetti
Erhürman: “Sn. Tatar'ın "iyimser" yorumuna gülelim mi, ağlayalım mı...”
Erhürman: “Sn. Tatar'ın "iyimser" yorumuna gülelim mi, ağlayalım mı...”
Dipkarpaz Belediyesi yarın eylem yapıyor
Dipkarpaz Belediyesi yarın eylem yapıyor
DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!
DİKKAT YAĞMUR GELİYOR!
Sunat Atun:''Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor''
Sunat Atun:''Dünya dijital bir çağa doğru süratle evriliyor''

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim