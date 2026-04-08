Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri Serhat Akpınar, “Cumhuriyet Meclisi’nde bugün yaşananların, basit bir protesto ya da sendikal eylem olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Akpınar, “Bu yapılan siyasi psikolojik üstünlük elde etme adına, siyasi tarihimize demokratik düzene yönelik organize bir baskı, fiili müdahale ve darbe girişimidir” dedi.

Akpınar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İktidar olma sevdası Muhalefeti ve muhalefette olan Cumhuriyet Meclisi dışındaki siyasi oluşumları öyle bir noktaya getirdi ki süreci provoke edip anarşi yarattılar. Cumhuriyet Meclisimiz, demokrasimizin kırmızı çizgisidir. Bu çizgiyi aşmaya yönelik her girişim, doğrudan demokrasimize ve anayasal düzene yönelmiş bir saldırıdır.

Bugün Cumhuriyet Meclisimiz içerisinde yaşananlar ve yaşatılanlar, milletvekillerinin ve bakanların çalışma alanlarına yönelik zorlamalar, kapıların zorlanması ve kurumsal işleyişin hedef alınması, kabul edilemez olduğu kadar açık bir siyasi sorumsuzluk örneğidir.

Muhalefetin görevi krizi büyütmek, kaos yaratmak, kaostan beslenmek olmamalı, tam tersi sorumluluk almak olmalıdır . Bugün sergilenen tutum ise ne yazık ki bu sorumluluğun tam tersidir.

Öte yandan, güvenlik güçlerimizin soğukkanlı ve ölçülü duruşu, olayların daha büyük bir krize dönüşmesini engellemiştir. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı’nın devreye girerek uzlaşı zemini oluşturma çabası, sürecin aklıselimle yönetilmesi açısından oldukça önemlidir.

Demokrat Parti olarak, Bizler Ülkemizin emekçileriyle, üreticileriyle, sendikalarıyla karşı karşıya değiliz. Ancak emeği istismar ederek kaos üretmeye çalışan anlayışın da tamamen karşısındayız.”