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Tatar: Daha adil bir vergi sistemi ve ekonominin kayıt altına daha da alınması döviz krizinin yarattığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmamızı sağlayacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçim sonrası Meclis’te uzlaşılacak daha adil bir vergi sistemi, ekonominin kayıt altına daha da alınması ve enflasyon muhasebesinin ilkelerine yaşadığımız özel koşulları da göz önünde bulundurarak riayet etmenin; döviz krizinin yarattığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmamızı sağlayacağını söyledi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 16:15
Tatar: Daha adil bir vergi sistemi ve ekonominin kayıt altına daha da alınması döviz krizinin yarattığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmamızı sağlayacak

“KTTO Sektörel Vergi Onur Ödülleri Gecesi’nde, pandemi sürecinde iş dünyasının, birlik içinde ekonominin ayakta durabilmesi için yaptığı fedakârlık ve katkılara bir kere daha yakinen şahit oldum, geleceğe umutla bakabilmenin özgüveniyle neleri başarılabileceğimize bir kere daha kanaat getirdim” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Etkinlikte, Sn. Maliye Bakanı ve müsteşarına çağrıda bulunarak, içinden geçmekte olduğumuz olağan üstü koşullarda, reel olarak bazı bilançolarda döviz varlıklarının büyük bir kâr kaynağı olarak gösterilerek döviz birikimleri olanlardan vergi almanın insaflı olmayacağını altını çizdim. Ayrıca, döviz borcu olan işletmelerin de var olduğu gerçeğinden yola çıkılarak, bulunacak bir orta nokta ile bir tarafın kârının bir tarafın adaletsizliği olmadan gerekli düzenlemelerin yapılmasının ivediliğini belirttim.” Ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

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“Olağanüstü bir durumdan geçtiğimiz şu günlerde, iş dünyasında adaletli bir vergi sisteminin yaşam bulması için Yüce Meclisimizde temsil edilen siyasi partilerin uzlaşma ve ortak çalışmasıyla gereken çalışmaların seçim sonrası yapılacağına inanıyorum. Pandemi öncesi Maliye’nin gelirlerindeki artış, ekonominin kayıt altına alınması ve vergilendirilmeyen gelirlerin vergilendirilmesinin önemini bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Birlik ve beraberlik sayesinde, ilgili paydaşların konsensüsü ile yarattığımız özel kredi koşulları, pandemi dönemi sıkıntılarına rağmen ekonomiyi ayakta tutmayı başarmamızı beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda, yaratılacak daha adil bir vergi sistemi, ekonominin kayıt altına daha da alınması ve enflasyon muhasebesinin ilkelerine yaşadığımız özel koşulları da göz önünde bulundurarak riayet etmek;  döviz krizinin yarattığı sıkıntıları en kısa zamanda aşmamızı sağlayacaktır. Buna inancım tamdır.”

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Son Güncelleme: 11.12.2021 16:59
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