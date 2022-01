Tatar, Birkan Uzun hakkında TAK’a açıklamalarda bulundu

“UZUN’UN ADINI YAŞATMAK VE SÖYLEDİKLERİNİ, KKTC’NİN HİKAYESİNİ SÜRDÜREBİLMEK BİZLERİN GÖREVİDİR. BİRKAN’IN VASİYETİ HEPİMİZİN ÖDEVİDİR”

“BÖYLE BEKLENMEDİK BİR ÖLÜM ÇOK ÜZÜCÜ… ADETA NEREDE OLDUĞUMUZU BİLMİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’un adının yaşatılacağını ve bunun herkesin görevi olduğunu vurgulayarak, “Uzun’un adını yaşatmak ve söylediklerini, KKTC’nin hikayesini sürdürebilmek bizlerin görevidir. Birkan’ın vasiyeti hepimizin ödevidir” dedi.

Kıbrıs Türk halkının çok önemli bir değeri kaybettiğini, Birkan Uzun’un cenazesinin bugün defnedildiğini, Kıbrıs Türk halkının bir bütün olarak Uzun için ağladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un her zaman kalplerinin en müstesna yerinde yaşayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’da Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve ABD’de geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun’un defnedilmesinin ardından bugün TAK muhabirine açıklamalarda bulundu.

“HER ZAMAN KALBİMİZİN EN MÜSTESNA YERİNDE YAŞAYACAKTIR”

Oldukça üzgün olduğu gözlemlenen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı duygusal açıklamada, “26 Aralık’ta uçağı kaçırarak KKTC’ye gelemeyen Uzun’un kayak yaparken geçirdiği bir kaza sonucu 31 Aralık günü hayatını kaybettiğini 1 Ocak sabahı babasından öğrendik. 1 Ocak sabahından beri yüreğimiz parçalanmıştır. Adeta nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Birkan Uzun, her zaman kalbimizin en müstesna yerinde yaşayacaktır” dedi.

“Birkan Uzun’un 16 Aralık tarihinde 7 kıtalık projesi bağlamında 5.’si olan Antarktika’daki Vinson dağında KKTC bayrağını çekerek, eksi 40 derece soğukta yaptığı duygu dolu konuşmanın herkesin gönlünde taht kurduğunu” ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’un şu sözlerine atıfta bulundu:

“Arkadaşlar KKTC bayrağını bu zirvede dalgalandırabildiğim için çok gururluyum. Burada bu bayrağı tanımayan herkese anlatıyorum. KKTC’yi, Kıbrıslı Türklerin hikayesini anlatıyorum. Biz yıllardır ambargolar altında yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Ama sizlere vermek istediğim mesaj, hedefiniz ne olursa olsun, aklınızı koyarsanız, mutlaka başarabilirsiniz. Buna ambargolar engel olamaz. Hiç kimse engel olamaz. Her şey kafada ve kalpte biter.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sözlerden sadece KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türklerin değil, tüm dünyada yaşayan Kıbrıslı Türklerin etkilendiğini vurguladı.

KKTC bayrağını dalgalandırması ardından yılbaşı öncesinde Uzun’la, şahsen telefonda görüştüklerini, sosyal medyada yazışmalarda bulunduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’un ne kadar mutlu olduğunu kendisine dile getirdiğini, kendisinin de Uzun’u tebrik ettiğini anlattı.

Uzun’un 7 kıta, 7 zirve projesi kapsamında 5. Hedefini tamamladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Uzun’un projesini Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023’te tamamlamayı hedeflediğine değindi.

BAŞARILARI BİLİNMİYORDU…

“Böyle beklenmedik bir ölüm çok üzücü” diye konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, şöyle devam etti:

“26 Aralık’ta uçağı kaçırarak KKTC’ye gelemeyen Uzun’un kayak yaparken geçirdiği bir kaza sonucu 31 Aralık günü hayatını kaybettiğini 1 Ocak sabahı babasından öğrendik. 1 Ocak sabahından beri yüreğimiz parçalanmıştır. Adeta nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Gerçekten çok başarılı olan bu gencimizin başarıları bilinmiyordu. Bu kadar başarılı olduğunu bilmiyordum. TMK sınavında KKTC birincisi olduğunu, en iyi A Level neticeleri bulunduğunu, hepsinden A aldığını ve buradan science dalında dünyanın bir numaralı üniversitesi olan Massachusetts Institute Of Technology’e gittiğini bilmiyorduk. 28 yaşında Amazon gibi firmalarda yazılım mühendisi olarak yeni teknolojik gelişmelerin uygulanmasında, yazılımda kendini o ortamlarda geliştirip eğitebilen ve insanlara hizmet verebilen bir gençti, bunları bilmiyorduk…”



“YÜREĞİMİZİ PARÇALADI…”Bu gencin bu kadar vatan sevgisiyle, bu kadar KKTC’ye düşkünlüğüyle ve cesur yüreğiyle önümüzdeki yıllarda bir sürü tecrübeden sonra ülkesine dönüp, ülkesine hizmet vereceğini ancak “maalesef büyük bir kayıp yaşadıklarını” ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu kayıp yüreğimizi parçalamıştır. Bu üzüntüyü aileyle de paylaşıyoruz. Bizim yapmamız gereken bu çocuğun o dağın tepesinde yaptığı konuşmayı, KKTC’nin hikayesini anlatmaya devam etmek. Bu deyişi bir bakıma vasiyet niteliğindedir” dedi.Bu ülkenin gençlerine, bu ülkeye hizmet edenlere kendisinin dediği gibi “bu hikayenin” anlatılmaya devam edileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ambargolar ve izolasyonların Kıbrıs Türkü’nü yıldırmaması gerektiğini söyledi.“Biz yüreğimizde, aklımızda ve kalbimizde bu engelleri aşmak zorundayız ve bunları aşacağız” diye mesajlar veren gencin, çok yakın tarihte kaybettiği dedesinin yanına gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Onun adını yaşatabilmek, onun mücadelesine saygı duymak suretiyle gençliğe ne gibi teşvikler, ne gibi destekler verilebilir ki Birkan Uzun’un adı yaşasın onun için çalışacağız” dedi.Onun söyledikleri ve yaptıklarının, Kıbrıs Türk insanın tarihinde yerini bulması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü:“O şekilde bir değerin yaşatılması KKTC için de tabi ki bir zenginlik. Bu çocuk bu başarılarıyla KKTC’de doğmuş, büyümüş yetişmiş en yüksek tahsili görebilmiş, dünya insanı olmuş ve bu bayrağı oralara kadar götürmüş ve dikmiş. Söyledikleriyle gönüllerimizde o müstesna yerini almıştır.”“DEVLET TÖRENİ NİTELİĞİNDE BİR TÖRENLE DEFNETTİK”Uzun’un naaşının KKTC’ye getirilmesi sürecine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanlığı olarak sürecin üstlenildiğini, dün akşam Uzun’un cenazesini havalimanında karşıladıklarını, devlet töreni niteliğinde bir törenle Birkan Uzun’un defnedildiğini kaydetti.Birkan Uzun’a Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Mekanı Cennet olsun. Ruhu şad olsun. Ailesinin, sevenlerinin başı sağ olsun. Ailenin acısını bir kez daha paylaşıyorum” dedi.BİRKAN UZUNAmerika'nın Washington eyaletinin Seattle şehrinde yaşayan ve aslen Güzelyurtlu olan 28 yaşındaki Uzun, 16 Aralık 2021 tarihinde 4 bin 892 metre rakımıyla Antarktika'nın en yüksek noktası olan Vinson Dağı’nın zirvesine ulaşarak, KKTC bayrağını dalgalandırmıştı.1993'te Gazimağusa'da dünyaya gelen Uzun, 2011'den bu yana ABD'de yaşamaktaydı.KKTC'li 28 yaşındaki başarılı dağcı Birkan Uzun, Amerika'da kayak yaptığı sırada geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.