Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01 - 15 Ağustos devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini bildirdi.
Süt bedelleri bugün ödendi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 01 - 15 Ağustos devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamının bugün ödendiğini bildirdi.
20 Eylül 2021 Pazartesi 16:15
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, belirtilen dönemde SÜTEK’e süt veren 834 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100’ü (21,435,329.18 TL) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
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