Süt bedelleri bugün ödendi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, belirtilen dönemde SÜTEK’e süt veren 834 üretici için çiğ süt bedellerinin yüzde 100’ü (21,435,329.18 TL) bugün üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.