Rum Bakanlar Kurulu’nun geçen hafta onayladığı ve Brüksel’e sunulacak “Ulusal Denizcilik Mekânsal Planı” ile diğer şeyler yanında, “doğal gaz değerlendirme bölgesinin” sınırlandırılmakta olduğu da haber verildi.

Filelefterhos’a göre “Ulusal Denizcilik Mekânsal Planı” AB direktiflerine uygunluğunun denetlenmesi için Brüksel’e gönderilecek. Sürdürülebilir mavi ekonomi, deniz kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, sağlıklı deniz ekosistemi ve biyo-çeşitliliğin korunması gibi hedefleri olan “Ulusal Denizcilik Mekânsal Planı” çerçevesinde “Natura 2000 Ağı Bölgesi ve Özel Koruma Bölgesi ve Özel Okyanus Koruma Bölgesi dışındaki deniz bölgesinde hidrokarbon, Sondaj ve Değerlendirme Sahası’nı konumlandırma” kararı alınması dikkat çekiyor.

Gazete “Denizcilik Mekânsal Planı” (DMP) tarafından, Natura 2000 koruma bölgelerinden alınan alan oranlarını da aktardı. Buna göre Baf Limanı liman bölgesinin yüzde 2,07’si, Latsi Limanı Kısıtlı Liman Kullanım Bölgesi’nin yüzde 4,63’ü, Deniz Trafik koridorları-Deniz Gemi koridorları yüzde 9,19 ve Hidrokarbon Arama, Sondaj ve Değerlendirme Bölgesi Özel Koruma Bölgesi’nin ve Okyanus Özel Koruma Bölgesi’nin yüzde 22,02’sini kapsıyor. Sayılan bu oranlar kümülatif olarak Natura 2000 Ağı koruma bölgesinin tamamının yüzde 31,91’ine denk geliyor.

Arama alanına verilen öncelik dikkate alındığında DMP’de “enerjiyle ilgili gelecek projelerini ve enerji altyapılarını kapsayan enerji merkezinin uygun şekilde konumlandırılması öngörüsü de var. Enerji alanındaki uluslararası anlaşmalar çerçevesinde onaylanmış altyapı planları (EastMed Pipeline, EuroAsia Interconnector ve Güney Kıbrıs-Mısır Elektrik Bağlantısı) da DMP’de öngörüldü ve boru ve kablo hatları için (gelecekteki projelerden etkilenmemeleri için) koruma bölgeleri önerildi.

Deniz sularındaki mevcut ve gelecekteki faaliyet ve kullanımların zamansal-mekânsal dağılımını da tayin etmekte olan DMP’nda Kıbrıs’ın karasal kıyı alanına ve deniz sularındaki kısıtlamaların dikkate alındığına işaret edildi ve derhal yürürlüğe gireceği için denizdeki bütün faaliyet ve kullanımların buna uygun yapılması gerektiği belirtildi.