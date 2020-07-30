Sucuoğlu’nun bayram mesajı…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların, birlik ve beraberlik duygularının yaşandığı, sevgi, dostluk, kardeşlik ve manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği özel günler olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti;

“Ülkemizi ve tüm dünyayı sarsan Covid 19 salgını dolayısıyla içinden geçtiğimiz bu zor günleri hep birlikte atlatacağımız ve tekrar kucaklaşacağımız bayramları yaşamak en büyük temennimizdir.

Devletimizin kararlı mücadelesi ve halkımızın alınan tedbirlere uyumu sayesinde, daha sağlıklı ve daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyorum.”



Sucuoğlu, bu duygu ve düşüncelerle, tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutlayarak, tüm insanlık için barışa, sevgiye, kardeşliğe vesile olmasını temenni etti.