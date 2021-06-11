Saner: “Hedef Eylülde yüz yüze eğitim”

BAŞBAKAN SANER, YÖDAK BAŞKANI AVCI’YI KABUL ETTİ

SANER: “İLERİKİ AYLARDA YAPILACAK AŞILAMAYLA, EYLÜL AYINDA YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASININ ÖNÜNÜ AÇACAĞIZ”

“KORONAVİRÜSTE BU RAKAMLAR BİR SÜRE DAHA DEVAM EDERSE ‘YEŞİL ÜLKE’ KATEGORİSİNDE OLACAĞIZ VE BU BİZİ YÜKSEKÖĞRENİMDE AVANTAJLI KILACAK”

Başbakan Ersan Saner, yüz yüze eğitim başlaması için aşılamanın gerekliliğine işaret ederek, Türkiye’den gelecek “ciddi miktarda” aşı sayesinde, aşılamanın hızlanacağını ve Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlamasının önünün açılacağını söyledi.

Saner, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Turgay Avcı’yı kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan görüşmede, gelecek dönemde yükseköğrenimin durumu, yüz yüze eğitimin başlaması ve artan üniversite ve öğrenci sayısıyla birlikte YÖDAK’ın yapısının güçlendirilmesi görüşüldü.

SANER: “ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN EĞİTİMİN ÖZGÜN, KALİTELİ VE DÜNYAYLA REKABET İÇİNDE OLABİLMESİ BİZİM İÇİN ÖNEM ARZ EDİYOR”

Saner, ülkedeki tüm üniversitelerin bağlı olduğu ve bu üniversitelerin denetim ve planlanmasını yapan tek kurum olarak YÖDAK’ın görev ve sorumluluklarının çok büyük olduğunu söyledi.

Saner, “Üniversitelerimizin verdiği eğitimin özgün, kaliteli ve dünyayla rekabet içerisinde olabilmesi bizim için önem arz etmektedir. Bu görev de sizin omuzlarınızdadır” dedi.

Saner, yüz yüze eğitimin başlamasına yönelik göreve geldikleri ilk günden itibaren çalışmaya başladıklarını, 16 Aralık’ta 6 bakanla toplanıp turizm ve yükseköğrenim sektöründe neler yapabilecekleri görüştüklerini, ardından da, rektörlerin önerilerini de dinleyerek, mezun olma aşamasındaki 13 bin 500 öğrenciyi pandemi sürecinde adaya getirdiklerini hatırlattı.

“ÜLKEDEKİ COVID-19 VAKA RAKAMLARI BU ŞEKİLDE GİDERSE, ‘YEŞİL’ ÜLKE OLACAĞIZ”

Hükümetin pandemi sürecini çok iyi yönettiğini ve salgına yakalanan ve salgından hayatını kaybeden insan sayısına bakıldığında KKTC’nin en iyi durumdaki ülkelerden biri olduğunu kaydeden Saner, “Dünyadaki ilk 10 ülke arasında bulunduğumuzu gururla söyleyebilirim. Hatta bu rakamlar bir süre daha devam ederse “yeşil ülke” kategorisinde olacağız ve bu bizi yükseköğrenimde avantajlı kılacak” dedi.

“ANAVATAN TÜRKİYE’DEN CİDDİ MİKTARDA AŞI GELECEK”

Saner, KKTC’ye gelen koronavirüs aşılarıyla ilgili de bilgi vererek, iki gün önce Türkiye Cumhuriyeti üzerinden, TC Cumhurbaşkanı’nın direktifleriyle 50 bin doz daha aşı geldiğini ve Türkiye’den gelen aşı miktarının 190 bin doza ulaştığını hatırlattı. Saner, bugün de AB’den 21 bin doz daha aşı geldiğini kaydetti.

Önümüzdeki günlerde AB’den 20 bin doz aşının daha gelmesinin beklendiğini ifade eden Saner, “Bundan da önemlisi, Anavatan ile sürdürdüğümüz istişareler sonucunda, çok ciddi bir miktar aşı daha gelecek. Bu aşılar sayesinde yüz yüze eğitimin başlamasının önünü açacağız” dedi.

Saner, gelecek dönem için rektörlerle toplantılarına şimdiden başladıklarını da söyleyerek, ülkenin hem “yeşil ülke” olarak, hem de öğrencilerin ülkeye geldikten sonra bulacağı avantajlar konusunda şimdiden bilgilendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

AVCI: “YÖDAK’IN DA ÜNİVERSİTELERLE AYNI PARALELDE GELİŞMESİ GEREK”

YÖDAK Başkanı Avcı da konuşmasında, gelişen ve sayısı artan üniversitelerin daha verimli koordinasyon ve planlanmasının yapılabilmesi için YÖDAK’ın daha güçlü bir yapıya sahip olması gerektiğini belirterek, “YÖDAK kurulduğunda ülkede 2-3 üniversite, 10-15 bin öğrenci sayımız vardı. Bugün 85 bini aktif 100 bin öğrenci, 21’i aktif, 12 sırada bekleyen üniversite var” şeklinde konuştu.

“HEDEF EYLÜLDE YÜZ YÜZE EĞİTİM”

Başbakan Saner’in ülkenin en önemli ana arterlerinden biri olan yükseköğrenime olan hassasiyetini bildiğini ifade eden Avcı, YÖDAK’ın güçlendirilmesi için gerekli desteği alacaklarına inanç belirtti.

Yüz yüze eğitim öncesinde akademik kadro ve üniversite çalışanlarının aşılanması için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Avcı “Ortak hedefimiz yüz yüze eğitim için eylül ayına hedef koyduk. İnşallah, bu çalışmalar sonuç verecektir” dedi.