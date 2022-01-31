banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Rahvancıoğlu: “Kamuda taşerona son verilmeli ve sendikasız çalıştırılmak yasaklanmalı”

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, kamuda taşerona son verilmesi ve sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması gerektiğini söyledi.

31 Ocak 2022 Pazartesi 18:15
Rahvancıoğlu: “Kamuda taşerona son verilmeli ve sendikasız çalıştırılmak yasaklanmalı”

Rahvancıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücret belirleme sürecinde yaşanan “krizi” değerlendirerek, “hangi hükümet olduğu fark etmeksizin 20 yıldır her asgari ücret değişiminde sıkıntıların yaşandığını” kaydetti.

Devlete taşeron hizmet satan firmaların, “devlet bize artış yapmadı” diyerek işçileri eski ücretlerinden ödemeye devam ettiğini savunan Rahvancıoğlu, okul, hastane ve devlet dairelerinde hizmet veren özel sektör emekçilerinin ise en az bir ay, bazen iki ay asgari ücretin altında ödendiklerini söyledi.

banner341
Firmaların ihaleyi kazanmak ve kârlarını yükseltmek için işçi ücretlerini minimumda gösterdiklerini ileri süren Rahvancıoğlu, hükümeti,  ihaleyi verdiği firmanın işçilerini ödeyip ödemediğini kontrol etmediği gerekçesiyle eleştirdi.   

Rahvancıoğlu, çözümün basit olduğunu fakat “hükümet edenlerin bunları bildiği halde patrondan yana, işçiye karşı tavır takındığını” söyledi.

banner360
Son Güncelleme: 01.02.2022 00:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akacan: Büyükelçi 'Ulucanlar'ı polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı söyledi
Akacan: Büyükelçi 'Ulucanlar'ı polise şikayet ettiğim için hata yaptığımı söyledi
2 Ölüm 508 yeni vaka!
2 Ölüm 508 yeni vaka!
İş insanı Mehmet Akacan silahlı saldırıya uğradı
İş insanı Mehmet Akacan silahlı saldırıya uğradı
ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…
ÇAĞ-SEN, yarın Li-Koop’ta süresiz greve başlıyor…
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor
Girne’de yarıyıl şenlikleri başlıyor
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
Gürcafer, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşanan insanlık dramından “sistemsizliği“ sorumlu tuttu
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
145 üreticiye büyükbaş hayvan düşük zararı ödendi
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
Karpaz’da tütün yetiştiriciliğinin yeniden canlandırılması hakkında toplantı yapıldı
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
İTÜ Öğrenci Gelişim ve Kariyer Akademisi Eğitim Kongresi 1-2 Şubat’ta düzenlenecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilmeyecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim