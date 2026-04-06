Okullar yarın da kapalı olacak. Hastaneler de çok acil durumlar dışında grevde…

Kamuda örgütlü sendikalar, genel greve ve Meclis önündeki eyleme yarın da devam edecek.

Sendika başkanları, kendi aralarında yaptıkları değerlendirmenin sonucu Meclis önünde açıkladı.

Sendikalar adına konuşan Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı, hükümete eleştiriler yönelterek “Yapılması gerekenleri yapmadılar, ülkeyi bu hale getirdiler. Bir hafta önce 50 çeşit öneri yaptık, hiçbirini Kabul etmediler” dedi.

Hükümetin sendikaları ters köşe yapmakla övündüğünü kaydeden Bıçaklı, son yapılan önerinin de kötü bir öneri olduğunu belirtti.

Hükümetin kendilerin cevap beklediğini anlatan Bıçaklı “Cevabımız şudur. Bu yasa tasarısını ve Yasa Gücünde Kararname’yi geri çekeceksin. Ondan sonra oturup konuşuruz. Bu halk çok fedakarlık yaptı, gerekirse yine yaparız. Ama bu şekilde olmaz” şeklinde konuştu.

Halkın hükümete güveninin kalmadığını söyleyen Bıçaklı, “Bu yasa geri çekilene kadar mecliste eylemlerimize devam edeceğiz. Dolayısıyla biz de yarın saat 09.00’da üyelerimizle birlikte burada olacağız. Devlet hastanelerinde de yarın hayat duracak. Çok acil durumlar hariç. Devam ederlerse yarından sonra daha da süprizler de vardır, bunu yaşayacaklar.” Dedi.

Bıçaklı, genel grev yarın da süreceği için, okulların da kapalı olacağını ve sınavların yapılmayacağını bildirdi.