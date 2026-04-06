Bugün genel greve giden ve Meclis önünde eylem yapan sendikalar, hükümet adına UBP Milletvekili Hasan Taçoy tarafından yapılan öneriyle ilgili olarak “Bir hafta önceki önerimizi önümüze koydular, koltuk değneği olmayacağız, bildiklerini yapsınlar” değerlendirmesinde bulundu.

Sendika başkanları, Hasan Taçoy’un gündeme getirdiği öneriyle ilgili olarak kendi aralarında kısa bir değerlendirme yaptı.

Yapılan değerlendirmenin ardından KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendikaların ortak tutumunu açıkladı.

Bengihan, “Onbinlerce insan bir haftadan beridir meydanlarda, şimdi bizim geçen hafta yaptığımız önerilerden birini uzlaşı adına gündeme getirdiler. Biz kimseye koltuk değneği olacak değiliz, bildiklerini yapsınlar” dedi.

“Hükümet sürekli toplum aleyhinde yasaları ve düzenlemeleri gündeme getiriyor” diyen Bengihan “Bize ne teklif getirsinler, ne öneri getirsinler. Bu hükümet bir an önce gitmelidir. Bizim talebimiz erken seçim tarihinin açıklanması ve erken seçimin en kısa zamanda yapılmasıdır şeklinde konuştu.

Meclis’ten kısa bir süre ayrılarak sendika liderleri olarak bundan sonra izleyecekleri eylemlilik sürecini ele alacaklarını söyleyen Bengihan, daha sonra yeniden Meclis önüne geleceklerini kaydetti.

Bengihan, “Mücadeleye devam edeceğiz, bir yere gitmiyoruz” dedi.